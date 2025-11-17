"Долина памяти" в Assassin's Creed Mirage: Всё, что нужно знать перед завтрашним обновлением

Обновление "Долина памяти" для Assassin's Creed Mirage станет доступно уже завтра. Создатели игры поделились информацией о грядущих изменениях и нововведениях в специальной статье.

Размер файлов обновления будет следующим:

PlayStation 5: 22,6 ГБ;

PlayStation 4: около 16,6 ГБ;

Xbox Series X|S: 32,39 ГБ;

Xbox One: 10,11 ГБ;

PC: 28,15 ГБ.

Для запуска сюжетной линии "Долины памяти" потребуется завершить задание "Голова змеи" в основной кампании. Для тех, кто хочет сразу приступить к новому контенту, предусмотрена возможность пропустить сюжетную часть через главное меню. Помимо основной истории, игроков ждут дополнительные задания и активности.

Вместе с новым контентом в Assassin's Creed Mirage будут внесены корректировки в механику паркура, боевую систему, появится возможность повторного прохождения миссий, добавлены новые уровни сложности и расширены возможности улучшения оружия.

Важно отметить, что "Долина памяти" будет доступна бесплатно на всех платформах.