Эмбарго на обзоры Assassin's Creed Mirage спадет 4 октября

Компания Ubisoft разослала журналистам ключи к игре Assassin's Creed Mirage и у нас есть точная дата и время появления обзоров от критиков. Ubisoft решила опубликовать тексты за день до дебюта приключения.
Assassin's Creed Mirage - один из первых крупных релизов, дебютирующих в октябре. В ближайший месяц мы увидим еще несколько громких релизов, но любители побегать по крышам уже могут готовиться к выходу очередного приключения от Ubisoft.
Джордан Миддлер из редакции VGC подтвердил, что уже владеет Assassin's Creed Mirage, и мы прочитаем его обзор 4 октября в 14:00 по московскому времени.
Assassin's Creed Mirage должна стать отличным возвращением серии к истокам - на этот раз вместо огромной карты, полной побочных заданий, Ubisoft сосредоточится на сюжете, который будет пройден гораздо быстрее, чем, например, в Assassin's Creed Valhalla.
Там будет скучная хуита(сори, что заспойлерил).
20 часов. + побочки. И того 30 часов
сейчас прохожу Unity , что то вкатило , конечно цепляет не так как в свое время AC 2 , там был топчик , но все равно играбельно , ну и приятно глазу , даже с учетом прошедших 10 лет) я просто когда то начинал , но все заканчивалось оч быстро , след в планах после unity - попробовать syndicate , а дальше...нет спасибо :)