Фанат Assassin's Creed составил хронологию всех главных героев ©

Дотошный фанат Assassin's Creed составил полную хронологию всех главных героев. Франшиза Assassin's Creed, известная своими интригующими псевдоисторическими сюжетами, стала краеугольным камнем в игровой индустрии. В серии появилось огромное количество главных героев, каждый из которых имеет уникальные сюжетные линии и захватывающие миры для исследования. С ростом количества игр в рамках франшизы, отслеживание главных героев Assassin's Creed и их соответствующих временных линий стало сложной задачей даже для самых преданных фанатов.

В ответ на этот вызов преданный поклонник Assassin's Creed, пользователь Reddit clxmzykid, создал обширную временную шкалу со всеми главными героями серии. Временная шкала начинается с Кассандры, главной героини Assassin's Creed Odyssey, история которой разворачивается с 431 по 422 год до нашей эры в Древней Греции. За Кассандрой следуют Байек из Сивы и Айя из Александрии, главные герои Assassin's Creed Origins, действие которой происходит в Древнем Египте с 49 по 47 год до нашей эры.

В хронологии появляются и другие культовые персонажи, такие как Эдвард Кенуэй из Assassin's Creed 4: Black Flag, действие которого происходит в Золотой век пиратства с 1715 по 1722 год, и Арбааз Мир из Assassin's Creed Chronicles: India, действие которой происходит в Индии XIX века во времена империи сикхов. Временная шкала также включает протагонистов из более поздних игр франшизы, таких как Эйвор из Assassin's Creed Valhalla, который перемещается по суровому и неумолимому миру эпохи викингов с 872 по 889 год нашей эры, и Басим, главный герой предстоящей Assassin's Creed Mirage.

Другие известные герои, включенные в хронологию, - Альтаир ибн Ла-Ахад из оригинальной Assassin's Creed, действие которой происходит во время Третьего крестового похода в конце XII века, и Эцио Аудиторе да Фиренце, легендарный итальянский ассасин, который появляется в Assassin's Creed 2, Assassin's Creed: Brotherhood и Assassin's Creed: Revelations. Кроме того, в хронологию включены такие персонажи, как Радунхагейду, он же Коннор Кенуэй из Assassin's Creed 3, действие которой происходит во время Войны за независимость США, и Авелина де Гранпре из Assassin's Creed 3: Liberation, действие которой происходит в Новом Орлеане XVIII века.