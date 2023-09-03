Game Informer показал новую порцию геймплея Assassin's Creed Mirage

Издание Game Informer, освещающее в сентябре этого года игру Assassin's Creed Mirage, показало результаты своего превью. В геймплейном ролике, выложенном на YouTube, сотрудники редакции журнала показали ранее не демонстрировавшиеся сцены паркура, сражений и исследований.
В ходе съемок, проходивших в штаб-квартире Ubisoft Bordeaux, были показаны ряд новых возможностей игры. Несмотря на возвращение к истокам франшизы с более компактной концепцией, в игре улучшены некоторые основные аспекты игрового процесса.
Как сообщает Game Informer, во время визита удалось протестировать три "контракта". Выполнение каждого из них происходило по уникальному сценарию и требовало особого подхода. Благодаря этому Басим получает свободу выбора между стелсом и сражениями для достижения своих целей.
Assassin's Creed Mirage будет предлагать полностью исследуемую вселенную. Все локации в Багдаде поддерживают паркур и могут быть изучены посредством использования системы орлиного поиска. Кроме того, поклонникам будет представлена новая механика ликвидации. На протяжении всей кампании у главного героя будет возможность улучшить свою систему фокуса. Это позволит ему отмечать все больше и больше врагов, чтобы расправиться с ними в один миг.
Assassin's Creed Mirage выйдет 5 октября на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и PC.
зашел посмотреть геймплей, а смотришь как жирдяй умывается...
тоже прокрутил видос, геймплей не увидел, закрыл
Опять ткани своей жизнью живут, коллизии работают непонятно как.
Опять при паркуре ГГ хватается за воздух и микрощели, и просто лезет вверх. В AC1-AC2 думать надо было головой чтобы наверх залезть, здесь просто кнопку держишь и ползешь как паук даже по плоскому.
Опять какая-то неуместная магия телепортация для убийства одновременно нескольких целей. Какой смысл в стелсе если можно разом выкосить 3 врагов смотрящих друг на друга? Напомнило Batman Arkham Knight, но там это не так имбово было. Здесь больше на Shadow of Mordor похоже, тоесть без кольца силы не обошлось.
Опять можно кинуть отвлекающую ловушку в толпу, и только один НПС повернется на нее, а все остальные пялятся в другую сторону как будто ничего не было.
Опять эти полоски с HP, опять враг не всегда умирает от скрытого клинка или броска ножа в голову.
Опять можно смотреть глазами орла с высоты полета. Идти в локацию на свой страх и риск не получится, ведь ты все видишь, все знаешь, ты орел епта.
Короче опять какая-то супергеройская порнуха в декорациях ассасинов, как Origins, Odysseya и Valhalla.