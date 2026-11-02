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Assassin's Creed Mirage 05.10.2023
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
7.3 1 969 оценок

GamesVoice показала русскую озвучку Assassin's Creed Mirage - сборы на локализацию идут вместе с другим проектом

butcher69 butcher69

Студия GamesVoice представила демонстрацию профессионального русского дубляжа Assassin’s Creed Mirage. Фрагмент с озвученными диалогами из начала игры показали на онлайн-презентации VoiceCon 2026. Команда также подтвердила, что работает над полной локализацией и сейчас активно занимается записью актёров.

Интересно, что отдельный сбор средств на этот проект не проводился. Финансирование русской озвучки Mirage заложили в кампанию по поддержке другого проекта GamesVoice — Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

GamesVoice показала русский дубляж трейлера Assassin's Creed Black Flag Resynced и продолжает сбор средств на озвучку

Assassin’s Creed Mirage вышла в 2023 году и стала попыткой Ubisoft вернуться к более компактной формуле серии с упором на скрытность и исследование города. Действие разворачивается в Багдаде IX века, а главным героем выступает Басим — уличный вор, который присоединяется к ордену Незримых и постепенно становится ассасином.

Показанная демонстрация позволяет оценить первые результаты работы GamesVoice, однако точные сроки завершения дубляжа пока не объявлены.

ПК 26 Трейлеры 27
23
17
Комментарии:  17
Ваш комментарий
Omen544

Ради такой озвучки да же лицензию куплю))

10
stephenBROP

Добрый путник войди в славный город Багдад,

Ты своим не поверишь глазам.

Ждет тебя впереди приключений каскад,

Ты готов? Открывайся