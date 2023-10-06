Геймеры рассказали, что их больше всего раздражает в AC: Mirage, и это вовсе не геймплей или сюжет ©

Возвращение к "старому доброму Assassin's Creed" оказалось не слишком удачным. Тем более что, помимо обычных проблем, на которые указывают рецензенты, игроки жалуются на эффект хроматической аберрации, который в AC Mirage выглядит не лучшим образом ( если не сказать хуже).

По замыслу разработчиков, эта функция должна воспроизводить реальное свойство линзы человеческого глаза или камеры, которое, если вкратце, заставляет нас видеть более темные объекты, так сказать, с рамкой. Другими словами, она должна повысить реалистичность графики и, соответственно, погружение в игру.

Беда в том, что хроматическая аберрация в Assassin's Creed Mirage выглядит ужасно. Объекты в игре имеют размытые края, что быстро вызывает усталость глаз и даже может отвлекать. Это особенно заметно, если играть близко к экрану.

Количество жалоб на эту опцию так велико ( по данным Reddit), что игроки массово просят отключить эту опцию. По их мнению, она не только не дает положительного эффекта, но и портит игровой процесс.

К сожалению, на данный момент в игре нет возможности отключить или даже настроить хроматическую аберрацию. Более того, даже покопавшись в файлах PC-версии, игроки так и не нашли способа полностью решить эту проблему, хотя им удалось хотя бы уменьшить чрезмерную размытость объектов.