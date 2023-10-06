Геймеры рассказали, что их больше всего раздражает в AC: Mirage, и это вовсе не геймплей или сюжет

Возвращение к "старому доброму Assassin's Creed" оказалось не слишком удачным. Тем более что, помимо обычных проблем, на которые указывают рецензенты, игроки жалуются на эффект хроматической аберрации, который в AC Mirage выглядит не лучшим образом ( если не сказать хуже).
По замыслу разработчиков, эта функция должна воспроизводить реальное свойство линзы человеческого глаза или камеры, которое, если вкратце, заставляет нас видеть более темные объекты, так сказать, с рамкой. Другими словами, она должна повысить реалистичность графики и, соответственно, погружение в игру.
Беда в том, что хроматическая аберрация в Assassin's Creed Mirage выглядит ужасно. Объекты в игре имеют размытые края, что быстро вызывает усталость глаз и даже может отвлекать. Это особенно заметно, если играть близко к экрану.
Количество жалоб на эту опцию так велико ( по данным Reddit), что игроки массово просят отключить эту опцию. По их мнению, она не только не дает положительного эффекта, но и портит игровой процесс.
К сожалению, на данный момент в игре нет возможности отключить или даже настроить хроматическую аберрацию. Более того, даже покопавшись в файлах PC-версии, игроки так и не нашли способа полностью решить эту проблему, хотя им удалось хотя бы уменьшить чрезмерную размытость объектов.
ну зато там можно любоваться дикой природой
А это, дорогие друзья, полигонлубь, их часто можно встретить в таких играх, как Assassins Creed и Ведьмак 3, давайте посмотрим поближе
Точно - некстгеныч и повод дёшево урвать 4090, эдак за двести кровью и потом заработанных тонн..)))))) Хурээй!
Самка полигон ка ожидает брачный сезон. Курлы курлы
Лучше как в старфилде, 100к полигонов на квадратный куб
сначала выставил графику на минималку , потом голубя увидел ?)
Вообще не понимаю на кой хрен пихают в игры эту хренатическую аберрацию, знают ведь, что игроки её не любят. Нормальные разрабы хоть дают выбор вкл или выкл, а эти совсем плевали на игроков!
Сам уже весь интернет облазил, пытаясь найти как выключить эту мерзость, но вы итоге, никак, только ждать патча.
Аналогично, реально из-за этой фигни играть невозможно, особенно если HDR вклчён, там вообще месиво начинается.
Я вот в видеомонтаже работаю, сам оператор, и в проф. среде эта хром. абберация считается БРАКОМ, т.е. это дефект объектива, такого быть не должно, никогда ни в каком продакшене ты не увидишь подобного "эффекта", только если это чётко не обосновано стилистикой или специфичными требованиями.
В играх же пихают эту хрень уже какой год подряд, словно оно что-то улучшает. Я блин ни одного человека не знаю, кто это оставляет, мусорный же эффект. Покажите мне того придурка, который когда-то сидит такой и "ооо, дефекты объектива КАМЕРЫ, а давайте засунем это в игру, словно это делает картинку реалистичнее".
А ещё размытие и эффект скорости. И резкость. У-у, сука.
Размытие для фокуса я еще могй понять например. В диалогах там и тд, это имеет смысл порой. Эффект скорости тоже мусор для консолей, тут соглы
И виньетка у-у-у сука!
однажды разрабы игр забыли вставить в игру хроматическую аберрацию
и у них отвалились жопы
Как на нем физика?
Как физика?
Вообще-то выглядит очень достойно, прорисовка и без UE5 неплохая.
Нормально, бывает плащ бузит, а так норм
Хорошо, что добавили денуву. Нет соблазна начинать в это уг играть. Спокойно пройду что из старого, но не пройденного
Это тот самый некстген?
В ассасинах графика вообще не меняется. Недавно запустил синдикат и не понял, где различия от юнити. Дропнул спустя часа 2 ибо это юнити 2.
Через несколько дней решил глянуть ориджин, графика такой же кал. Мыло и только. Дропнул ещё быстрее, ибо там, наверное, одна из самых убогих боёвок, которуя я только видел. Она и в Юнити уже не кайф была, но тут хлам просто. Даже "мясорубка" во второй части с Эцио была приятнее.
с 2014 года графика во всех играх не меняется.
Все эти части на пс4, конечно графа не меняется
Шаг вперёд два назад.
Ну так-то логично, что в Синдикате похожая графика. Движки одинаковы, пилили на быструю руку. А так нигде сейчас нет норм графики, технологическая стагнация. Из некст-ген фишек только рейтрейсинг
Вы не понимаете, это возвращение к истокам
Шел 2023 год сука а разрабы такие дауны
Гореть в аду тому, кто вообще этот эффект придумал в игры вставлять
Мыльцо глазки щиплет! XD
Эффект хроматической деградации
А нафига играть близко к экрану? Я понять не могу. Подальше отсядь и нет проблем.