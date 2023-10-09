Игроки отыскали в Assassin's Creed: Mirage скрытую кат-сцену

Стелс-экшен Assassin's Creed: Mirage, как и другие игры во франшизе, выделяется большим количеством спрятанных разработчиками пасхалок и секретов. Пользователям еще предстоит найти ответы на многие загадки в игре, а пока у них есть первые интересные находки. Энтузиастам удалось обнаружить в игре скрытую кат-сцену. Загадочный ролик показывает современный мир Assassin's Creed, но порождает еще больше вопросов.
Находкой поделился пользователь с ником Sliderv2. Он утверждает, что обнаружил секретную кат-сцену Assassin's Creed: Mirage прямо в файлах игры. Как её получить в игре и возможно ли вообще это сделать пока не совсем понятно. Судя по всему, кат-сцена была по какой-то причине вырезана разработчиками. В файлах игры упоминается, что она должна была появиться уже после прохождения игры, когда игроки досмотрят титры.
Кат-сцена практически ничего не показывает. В ролике можно увидеть бескрайную пустыню, пока камера медленно приближается к загадочной вышке. Игроки считают, что эта сцена является частью большой загадки, которая может намекать на будущее серии. Также не исключено, что разработчики вернут ролик в игре в одном из будущих обновлений, чтобы сделать тизер следующих частей Assassin's Creed.
Современная вышка в пустыне типо как я понял.