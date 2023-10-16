Моддер добавил в Assassin's Creed: Mirage масштабирование DLSS 3, которое прибавляет 40-60 FPS

Официально стелс-экшен Assassin's Creed: Mirage поддерживает обе технологии масштабирования: AMD FSR 2.0 и NVIDIA DLSS 2.0. Они неплохо справляются со своими задачами, однако существенно уступают в производительности новейшей версии DLSS 3. Отсутствие этой версии суперсэмплинга решил исправить энтузиаст под ником LukeFZ, который сумел реализовать поддержку DLSS 3 в Assassin's Creed: Mirage.
Моддер смог в полной мере воссоздать главные преимущества DLSS 3. С этим модом производительность в Assassin's Creed: Mirage может увеличиться на 40-60 FPS, как утверждают игроки. Кроме этого, мод добавляет поддержку генерации кадров, что в некоторых случаях может повысить производительность выше 30%. Однако это будет зависеть от конкретной модели видеокарты.
Скачать модификацию можно совершенно бесплатно с нашего сайта. На странице загрузки, мы также рассказали о процессе установки нового мода.