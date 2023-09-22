Новые механики в Assassin's Creed Mirage сделаны под вдохновением от игр про Шерлока Холмса ©

Если в последних играх серии Assassin's Creed действия разворачивались несколько неравномерно, то грядущая Assassin's Creed Mirage кажется более целенаправленной. Это хорошо видно по многочисленным эпизодам, в которых приходится подслушивать разговоры, следить за подсказками или решать небольшие головоломки.

В недавнем интервью Gamereactor директор по созданию квестов и мира игры Саймон Арсено (Simon Arsenault) объяснил, что источником вдохновения для создания этих детективных механик было собственное прошлое серии:

Нашей целью было вернуться, как вы сказали, к детективному чувству. Оно присутствовало и в AC 1, где, начиная игру, нужно было найти цель. Это было очень механически, но это была механика слежки, подслушивания и так далее. А затем нужно было убить свою цель.

Впрочем, не только Assassin's Creed, но и недавние игры от Frogwares про Шерлока Холмса помогли сформировать в них особое внимание именно к тщательным наблюдениям и дедуктивным рассуждениям.

"Мы хотели вернуться к этому ощущению, и вдохновение черпали не только из Assassin Creed, но и из игр про Шерлока Холмса, особенно в том, что касается объединения информации в группы и расследования", - объясняет Арсено. "Было приятно посмотреть на это с точки зрения вдохновения (даже если мы не использовали это в точности так же), например, на поиск информации, которую можно сгруппировать, чтобы игрок мог ее не забыть, и на то, как меняются цели в зависимости от того, какую информацию вы получаете".

Assassin's Creed Mirage выйдет 5 октября на PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S, а в следующем году также... на iOS. Уже на релизе Assassin's Creed Mirage будет поддерживать все доступные методы масштабирования на ПК, будь то Intel XeSS Super Sampling, Nvidia DLSS и AMD FSR.