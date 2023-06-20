Новые подробности о паркуре и сражениях в Assassin's Creed Mirage ©

Во время демонстрации геймплея Assassin's Creed Mirage, показанного на последнем Ubisoft Forward можно было увидеть, что Басим гораздо быстрее Эйвора, Кассандры или Байека, хотя и совсем не похож на паркур из Unity или Syndicate. Но в Басиме мы видим смесь универсальности Коннора, движения, напоминающие Эцио и Альтаира в равных частях.

Итак, благодаря интервью с режиссером анимации Бенджамином Фоксом, которое он дал порталу videogames, мы смогли узнать больше о движении, паркуре и боевке в Assassin's Creed Mirage.

Движения Басима будут отличаться плавностью и чистотой, этому способствует не только анимация, но и скорость, с которой Басим движется, преодолевая препятствия. " В анимации есть несколько трюков, благодаря которым все выглядит немного быстрее, чем есть на самом деле".

Большое внимание было уделено миру, чтобы дизайн уровней действительно соответствовал системе анимации (как мы уже говорили, Багдад создан как для паркура, так и для стелса).

При помощи паркура удалось создать более плавные, точные и эффективные движения для быстрого перехода от одной атаки к другой.

Что касается боя, Ubisoft Bordeaux обратилась к классическим играм франшизы, но они также рассмотрели движения самураев или джедаев, чтобы понять, как можно управлять катапультой или лазерным мечом, что очень интересно.

Команда аниматоров тренировалась с настоящими мечами, чтобы понять, как эффективно и естественно обращаться с оружием, ускорить медленные и отрывистые движения Валгаллы и придать Басиму индивидуальность.

Расчлененки на том же уровне, что и в Valhalla, не будет, так как бои будут совсем другими.

Assassin's Creed Mirage выйдет 12 октября на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC.