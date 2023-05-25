Новый геймплей Assassin's Creed Mirage тизерит уникальные способности Басима ©

Несмотря на опасения и несмотря на утечки, Assassin’s Creed Mirage от Ubisoft, к счастью, готовится стать фантастическим возвращением знаменитой серии. Однако это не значит, что она не собирается делать что-то немного по-другому. Последний геймплейный трейлер Assassin’s Creed Mirage на самом деле показывает, как Басим использует довольно уникальную механику, которая, похоже, не отличается от механики Splinter Cell «отметить и устранить».

В геймплейном трейлере Assassin’s Creed Mirage, показанном во время презентации PlayStation Showcase 24 мая, Ubisoft показывает, как Басим использует орлиное зрение для определения нескольких целей и, по-видимому, заранее планирует последовательные убийства для их устранения.

Как вы можете видеть на изображении ниже и примерно на отметке 1:10 в самом трейлере, нам ненадолго показывают три голограммоподобные версии Басима перед быстрой сценой, в которой Басим убивает трех фигур, похожих на охранников.

К этому стоит отнестись с долей скептицизма, но это, безусловно, предполагает, что игроки смогут совмещать убийства с точными, заранее спланированными действиями — одна особенность игрового процесса, которая сделала и Splinter Cell Conviction, и Splinter Cell Black List выделяющимися в 2010 и 2013 годах соответственно.

Механика Splinter Cell «отметить и устранить» позволит Сэму Фишеру — как следует из названия — пометить несколько целей, а затем устранить их в одной плавной игровой анимации. Таким образом, это позволяло игрокам быстро уничтожать нескольких врагов одновременно, не рискуя выйти из укрытия, и, если честно, это всегда выглядело очень круто.

Если Assassin’s Creed Mirage действительно примет эту функцию или что-то подобное, это будет хорошим дополнением к уже отлично выглядящему приключенческому стелс-экшену, действие которого происходит в Багдаде IX-го века. Басим превращается в мастера-убийцу под руководством Рошана, но он дерзок и часто игнорирует кредо в пользу своих собственных методов.