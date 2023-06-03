Assassin's Creed: Mirage 12.10.2023
7.3 316 оценок

Новый скриншот Assassin's Creed Mirage с изображением Басима и его наставницы Рошан

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Procy_on
Новости

Ubisoft только что опубликовала новый скриншот с изображением главного героя Assassin's Creed Mirage Басима и его наставницу Рошан.

Скриншот был опубликован официальным аккаунтов в твиттере, и на нем можно увидеть главного героя Басима, скрывающегося над своей целью. Но самое интересное скрывается у всех на виду - ниже Басима на изображении стоит его наставница Рошан.

Басим впервые появился в Assassin's Creed Valhalla, и геймерам интересно посмотреть, как он сравнится со многими классическими героями серии Assassin's Creed. Часто в прошлом игры Assassin's Creed были настолько хороши, насколько хорош их главный герой, поэтому на его плечи ложится большое давление. Хороший наставник тоже не помешает: хотя Рошан была представлена в пост-релизном контенте AC Valhalla, AC Mirage покажет ее на пике ее могущества.

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Благодаря косплей-гайду можно подробно познакомиться с Рошан и Басимом из Assassin's Creed Mirage
Комментарии: 5
Ваш комментарий
dangerous_beast

больше на концепт арт похоже

2
Аристов--Черный

Опять Незримые. Опять Орден Древних. Почему они так боятся ассасинов? У же которая игра без них.

0
yar1097

Потому что Орден Ассасинов был основан примерно в 1100х годах, а действие игры разворачивается примерно в 860х.

1
Аристов--Черный yar1097

Ясное дело. Не пора бы им уже вернуться ко временам ассасинов и тамплиеров? Или хоть названия последних игр бы сменили, не позорились бы. А то игра Кредо Ассасинов без ассасинов и их кредо.

0
gliga142

Дина ?)

-1