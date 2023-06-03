Новый скриншот Assassin's Creed Mirage с изображением Басима и его наставницы Рошан ©

Ubisoft только что опубликовала новый скриншот с изображением главного героя Assassin's Creed Mirage Басима и его наставницу Рошан.



Скриншот был опубликован официальным аккаунтов в твиттере, и на нем можно увидеть главного героя Басима, скрывающегося над своей целью. Но самое интересное скрывается у всех на виду - ниже Басима на изображении стоит его наставница Рошан.

Басим впервые появился в Assassin's Creed Valhalla, и геймерам интересно посмотреть, как он сравнится со многими классическими героями серии Assassin's Creed. Часто в прошлом игры Assassin's Creed были настолько хороши, насколько хорош их главный герой, поэтому на его плечи ложится большое давление. Хороший наставник тоже не помешает: хотя Рошан была представлена в пост-релизном контенте AC Valhalla, AC Mirage покажет ее на пике ее могущества.



