Новый скриншот Assassin's Creed Mirage с изображением Басима и его наставницы Рошан

Ubisoft только что опубликовала новый скриншот с изображением главного героя Assassin's Creed Mirage Басима и его наставницу Рошан.
Скриншот был опубликован официальным аккаунтов в твиттере, и на нем можно увидеть главного героя Басима, скрывающегося над своей целью. Но самое интересное скрывается у всех на виду - ниже Басима на изображении стоит его наставница Рошан.
Басим впервые появился в Assassin's Creed Valhalla, и геймерам интересно посмотреть, как он сравнится со многими классическими героями серии Assassin's Creed. Часто в прошлом игры Assassin's Creed были настолько хороши, насколько хорош их главный герой, поэтому на его плечи ложится большое давление. Хороший наставник тоже не помешает: хотя Рошан была представлена в пост-релизном контенте AC Valhalla, AC Mirage покажет ее на пике ее могущества.
больше на концепт арт похоже
Опять Незримые. Опять Орден Древних. Почему они так боятся ассасинов? У же которая игра без них.
Потому что Орден Ассасинов был основан примерно в 1100х годах, а действие игры разворачивается примерно в 860х.
Ясное дело. Не пора бы им уже вернуться ко временам ассасинов и тамплиеров? Или хоть названия последних игр бы сменили, не позорились бы. А то игра Кредо Ассасинов без ассасинов и их кредо.
Дина ?)