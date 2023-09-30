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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
7.3 437 оценок

Новый трейлер Assassin's Creed Mirage посвятили истории становления Ордена

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monk70
Новости

Assassin's Creed Mirage — это следующая часть франшизы Assassin's Creed, в которой Басим, хитрый уличный вор с кошмарными видениями, ищет ответы и справедливость. Ubisoft выпустила новый трейлер, посвящённый истории становления Ордена Ассасинов, чтобы игроки лучше понимали, как Assassin's Creed Mirage вписывается во временную шкалу и общую историю, ведущую к приключениям Басима.

Assassin's Creed Mirage выйдет 5 октября на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Amazon Luna и ПК.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Abarmot90

Когда предзагрузка на пк-ubis.con.?

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Fear1990

Говорили что 3 октября, но не понятно это только на пс5 и xbox.

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