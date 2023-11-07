Патч 1.0.5 для Assassin's Creed Mirage, добавляющий переключатель хроматической аберрации, выйдет 7 ноября

Завтра на всех платформах будет развернут патч 1.0.5 Assassin’s Creed Mirage, в который будет добавлена возможность отключать хроматическую аберрацию и многое другое.
Новое обновление весит от 3 до 6 ГБ и должно быть доступно в 16:00 МСК. Патч добавит возможность включить или отключить хроматическую аберрацию для всех игроков на всех платформах. Помимо этой новой функции, завтрашний патч будет включать в себя различные визуальные улучшения и исправления анимации, а также улучшения стабильности и многое другое. Кроме того, обновление будет содержать различные исправления ошибок, исправления квестов и исправления, специфичные для PS5, включая исправление отслеживания времени и сопоставления кнопок. Вы можете ознакомиться с полными примечаниями к выпуску патча 1.0.5 для Assassin's Creed Mirage здесь.
Assassin's Creed Mirage доступна по всему миру на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
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Молодцы, хоть и долго патч.
А что это Assassin's Creed Mirage? Хрень какая то? Бредовая игра.