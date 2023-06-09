Assassin's Creed: Mirage 12.10.2023
7.4 328 оценок

Первое закулисное видео о создании Assassin's Creed Mirage появилось в сети раньше премьеры

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butcher69
Новости

Первый закулисный эпизод о создании Assassin's Creed Mirage появился в сети раньше времени. В нём разработчики рассказали, каким образом Mirage возвратит серию к своим корням.

Assassin's Creed Mirage будет не такой большой, как Valhalla, и изначально задумывалась как расширение для AC Valhalla, прежде чем она превратилась в отдельный проект. Действие происходит в Багдаде, и Басим, один из главных героев Valhalla, будет играть главную роль в этом приключении.

Assassin’s Creed Mirage выйдет 12 октября на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Evan Kbr

Главное, чтобы возвращение к корням не состояло из собирания сотни перьев

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Artery Kaulitz

Теперь их будет тысяча

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SANYA_BELIY

В современных частях это аномалии Helix.

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