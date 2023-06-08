По Assassin's Creed Mirage выйдет три закулисных видео разработки, первый эпизод покажут 9 июня ©

Ubisoft наконец-то представила геймплейные кадры Assassin's Creed Mirage на недавней выставке PlayStation Showcase, а также подтвердила октябрьский запуск игры, но в ближайшие дни у издателя будет еще много обновлений, вдобавок к уже подтверждённому показу на Ubisoft Forward.

В Твиттере Ubisoft сообщила, что выпустит три закулисных видеоролика о разработке, в которых будут делиться «секретами и новыми идеями о разработке Assassin’s Creed Mirage». Первое из этих трех видео выйдет 9 июня, в пятницу, и в нем будет рассказано о том, как предстоящая игра возвращается к истокам серии с большим упором на стелс и паркур, сеттингом в одном городе, более коротким временем прохождения, и другом.

Ubisoft также подтвердила названия следующих двух видеороликов, которые указывают на то, что они будут посвящены Басиму, главному герою игры, и Багдаду девятого века.

Assassin’s Creed Mirage выйдет 12 октября на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК.