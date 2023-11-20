По Assassin's Creed выпустят целую серию милых фигурок в виде котиков

В честь 15-летия знаменитой франшизы Assassin's Creed компания Ubisoft объединилась со студией WuStyle и Bona Fide, чтобы воплотить легендарных убийц в совершенно новой форме. Главные персонажи серии перевоплотятся в виде необычных фигурок с уникальным дизайном. Главной особенностью линейки статуэток станет кошачье перевоплощение героев Assassin's Creed.
Фигурку котиков по мотивам Assassin's Creed собираются профинансировать на Kickstarter. Компания по сбору средств запустилась только вчера, а всего за сутки удалось собрать половину из запрошенной суммы. Производителю милых статуэток требуется всего 38 тысяч долларов, из которых они получили уже больше 19 тысяч. Эта сумма необходима WuStyle и Bona Fide для реализации доставки фигурок по всему миру без участия посредников, которые могут сильно повысить стоимость.
Фигурки продаются в различных наборах, которые состоят из героев Assassin's Creed с разных частей и эпох. Самый дешевый набор оценивается в 1100 долларов и включает статуэтки Эцио, Арно, Джейкоба или Баека, Касанды и Эйвора с кошачьим дизайном. Самый дорогой набор обойдется фанатам в 3000 долларов, но он содержит героев из всех частей, включая Assassin's Creed: Mirage.
плачу 1100 доллеров если AC Unity релизная ванилька запустится без багов … ой