По информации от сотрудника GameStop, приключенческий экшен Assassin's Creed Mirage выйдет в августе

Assassin's Creed Mirage по-прежнему не имеет официальной даты выхода, но новая утечка вновь указывает в том же направлении, что и предыдущие слухи: похоже, что это фотография рекламного материала, указывающего на август 2023 года как месяц запуска игры Ubisoft.
Скриншот был опубликован пользователем представившимся сотрудником GameStop, но его достоверность установить очень сложно: на изображении видно несколько рекламных баннеров грядущих релизов, среди которых также появляется Assassin's Creed Mirage с надписью "август 2023".
На самом деле, это тот же месяц выхода, о котором ранее сообщал известный журналист/инсайдер Том Хендерсон, который продолжал быть уверенным в этой информации даже перед лицом новых слухов о возможном переносе на 2024 год.
Таким образом, новая утечка подтверждает теорию Хендерсона о том, что Assassin's Creed Mirage появится в августе 2023 года, хотя это следует воспринимать как особенно дикий слух, учитывая источник. Все это похоже на одну из классических историй, придуманных случайными людьми в интернете, так что полностью доверять этому трудно.
Напомним, что Assassin's Creed Mirage является следующей частью "обычной" серии игр Ubisoft, которая также анонсировала несколько других игр в разработке, таких как Assassin's Creed Codename Jade для мобильных устройств, Assassin's Creed Codename Red, Assassin's Creed Invictus, Assassin's Creed Codename Hexe и платформер Assassin's Creed Infinity.
Мне кажется, всё намного проще. На фоне огромных проблем с Ubisoft'ом принялись за конспирологические теории о сливе информации, делая тем самым бесплатный информационный бум для новостных СМИ, подогревая интерес к этой игре. Пиар-ход, иными словами.
выйдет не показав ни одного геймплея ну да ну да
если выйдет, идеальный подарок на др)