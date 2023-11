По мотивам Assassin's Creed: Mirage вышла первая книга, рассказывающая предысторию наставницы Басима

Огромная вселенная Assassin's Creed продолжает расширяться за пределами игровой индустрии. Компания Ubisoft вместе с авторитетным издателем Aconyte Books выпустила книгу по мотивам недавно вышедшего экшена Assassin's Creed: Mirage. Новый роман, написанный Марией Льюис, раскрывает интригующие подробности из жизни ассасина и проливает свет на предысторию наставницы главного героя игры, Басима.

Книга под названием Assassin's Creed Mirage: Daughter of No One рассказывает самостоятельную историю происхождения Рошан, которая хорошо известна игрокам по событиям в Assassin's Creed: Mirage и Assassin's Creed Valhalla. История в романе разворачивается задолго до рождения Басима. Читателям предлагается узнать больше подробностей о характере его наставницы, начиная с ее позднего подросткового возраста. Несмотря на свой юный возраст, она успела побывать в Египте, Багдаде и Карачи, где ее поджидали трудные испытания, закалившие ее дух.

Как сообщается, книга уже поступила на полки магазинов в США. Фанатам из других стран придется немного подождать, пока закончится локализация на другие языки. Ubisoft обещает выпустить роман во всех доступных странах, где найдется заинтересованный местный издатель.