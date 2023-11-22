По мотивам Assassin's Creed: Mirage вышла первая книга, рассказывающая предысторию наставницы Басима

Огромная вселенная Assassin's Creed продолжает расширяться за пределами игровой индустрии. Компания Ubisoft вместе с авторитетным издателем Aconyte Books выпустила книгу по мотивам недавно вышедшего экшена Assassin's Creed: Mirage. Новый роман, написанный Марией Льюис, раскрывает интригующие подробности из жизни ассасина и проливает свет на предысторию наставницы главного героя игры, Басима.
Книга под названием Assassin's Creed Mirage: Daughter of No One рассказывает самостоятельную историю происхождения Рошан, которая хорошо известна игрокам по событиям в Assassin's Creed: Mirage и Assassin's Creed Valhalla. История в романе разворачивается задолго до рождения Басима. Читателям предлагается узнать больше подробностей о характере его наставницы, начиная с ее позднего подросткового возраста. Несмотря на свой юный возраст, она успела побывать в Египте, Багдаде и Карачи, где ее поджидали трудные испытания, закалившие ее дух.
Как сообщается, книга уже поступила на полки магазинов в США. Фанатам из других стран придется немного подождать, пока закончится локализация на другие языки. Ubisoft обещает выпустить роман во всех доступных странах, где найдется заинтересованный местный издатель.
Да кому это может быть интересно?..
Любителям сильных независимых мужебаб
Да не, любители сильных независимых мужебаб играют в какой-нибудь мусорный Гендербаг 2077! Кстати для них вчера даже мод вышел, где играя за фемку, можно отлизать другой фемке. Какая игра, такие и моды!
наш издатель по любому заинтересован. но вот дадите ли вы права на выпуск? или это другое?
хотя не так давно вышла книга по блюдам из серии ассасинов, может вы всё таки даёте права ещё