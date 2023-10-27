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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
7 715 оценок

Похоже, что Ubisoft все же готовит дополнительный контент для Assassin's Creed: Mirage

Gruz_
Новости

Не так давно в рамках франшизы Assassin's Creed вышла новая часть под названием Assassin's Creed: Mirage, которая должна была стать "возвращением к истокам серии". Тогда компания Ubisoft заявила, что не планирует выпускать никакого контента для игры после релиза, впрочем, возможно, она изменила свое мнение.

Недавно в меню игры была добавлена информация о том, что в скором времени в Assassin's Creed: Mirage появятся "новые приключения". По всей видимости, нас ждет очередное расширение с новым сюжетом.

Следите за новыми приключениями! Дополнительный контент для Assassin's Creed: Mirage появится в ближайшее время.

Все последние игры из серии Assassin's Creed получали солидную поддержку после своего релиза, в том числе и в виде различных дополнений. Скорее всего, то же самое произойдет и с Assassin's Creed: Mirage, правда, пока неизвестно, что это будут за дополнения.

В Mirage вы узнаете историю Басима, хитроумного уличного вора, ищущего ответы и справедливости на шумных улицах Багдада IX века. Благодаря древней и таинственной организации, называемой "Сокрытые", ему предстоит стать настоящим мастером-ассасином и изменить свою судьбу так, как он и представить себе не мог.

Assassin's Creed: Mirage уже доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series S|X.

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Комментарии: 19
Ваш комментарий
Eclair_93

Естественно, только этот "дополнительный" контент вырезан из основной игры с вероятностью 100%, что бы впарить за доп плату.

15
Сергей23235

Лучше бы следующую игру выпускали

4
Joker978

Скинчики

1
FlufflePuff

Доильня

1
ilyakingcud

Ну емае, а я специально купил обычную версию,надо было брать делюкс походу, что дополнения шли в комплекте

0
Soulless24

Ты купил игру от юбиков? Ты совсем шиз? Ещё бы в вартандер задонатил...

2
ilyakingcud Soulless24

я фанат асасина, тем более она стоит копейки

0
Soulless24 ilyakingcud

Копейки она стоит только на сайтах ключей. А сами юбики мало того, что просят за свой кусочек кала 50$, так ещё и бустеры продают.
Но зачем давать номер карты левым сайтам, если есть торрент?

2
HellowRainbow Soulless24

Все намного хуже: он купил игру, которую нельзя купить в РФ

4
ilyakingcud Soulless24

Меняешь регион где подешевле, если 50 баксов это много для тебя. У всех же разных бюджет

1
barbarian

Я после 4й части почему-то устал от этой серии. А еще остались юнити, египет, греция и прочее. Не уверен если доберусь когда нибудь до этого шедевра

0
ZackSnyder

это не возвращение к истокам, а дергадация. максимально стерильный продукт.

0
prorock

Расширение для расширения. Все в духе юбисофт

0
Executor666

Похоже их Assassins Creed Infinity загнется раньше, чем они надеялись

0
Anonimous777

С трудом прошел этот кал по подписке. Спасибо, мне таких приключений больше не надо. Лучше уж замахнуться на норм игру(Alan Wake 2)

-3