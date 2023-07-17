Похоже, описание рейтинга Assassin's Creed Mirage раскрыло важный сюжетный поворот

Assassin's Creed Mirage недавно получила рейтинг ESRB, и описание могло выявить важный сюжетный поворот.
Совет по рейтингу развлекательного программного обеспечения (ESRB) недавно оценил грядущую часть Assassin's Creed от Ubisoft на рейтинг «M», в которой есть кровь, отсылки к наркотикам, интенсивное насилие и ненормативная лексика.
Однако описание игры может содержать интересный факт об истории игры и игровом процессе – игроки будут сражаться не только с боссами и солдатами, но и с товарищами-ассасинов.
«Игроки используют мечи, кинжалы, стрелы и скрытый клинок, чтобы убивать солдат, товарищей-ассасинов и персонажей-боссов в неистовом рукопашном бою. Бои отмечены криками боли и частыми эффектами брызг крови».
Интересный штрих конечно. Вполне возможно, что это описание не совсем точное и что это просто отсылка к Ордену тамплиеров — то, что мы видели и в предыдущих частях Assassin’s Creed.
Assassin's Creed Mirage выходит 12 октября на PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК.
так это уже было в одном из ассасинов
В каком?
в изгой