Похоже, описание рейтинга Assassin's Creed Mirage раскрыло важный сюжетный поворот ©

Assassin's Creed Mirage недавно получила рейтинг ESRB, и описание могло выявить важный сюжетный поворот.

Совет по рейтингу развлекательного программного обеспечения (ESRB) недавно оценил грядущую часть Assassin's Creed от Ubisoft на рейтинг «M», в которой есть кровь, отсылки к наркотикам, интенсивное насилие и ненормативная лексика.

Однако описание игры может содержать интересный факт об истории игры и игровом процессе – игроки будут сражаться не только с боссами и солдатами, но и с товарищами-ассасинов.

«Игроки используют мечи, кинжалы, стрелы и скрытый клинок, чтобы убивать солдат, товарищей-ассасинов и персонажей-боссов в неистовом рукопашном бою. Бои отмечены криками боли и частыми эффектами брызг крови».

Интересный штрих конечно. Вполне возможно, что это описание не совсем точное и что это просто отсылка к Ордену тамплиеров — то, что мы видели и в предыдущих частях Assassin’s Creed.

Assassin's Creed Mirage выходит 12 октября на PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК.