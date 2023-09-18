Полную карту Багдада из Assassin's Creed: Mirage показали на видео и сравнили размеры мира с прошлыми играми

Экшен Assassin's Creed: Mirage отличается от предыдущих современных частей франшизы большим вниманием к стелс-элементам игрового процесса и более локальным местом действия. Несмотря на то, что основные события игры разворачиваются только в одном городе — Багдаде, игроков ждет достаточно большой игровой мир. Новый ролик показывает полные размеры Багдада в Assassin's Creed: Mirage.
Опубликованное видео дает полное представление о финальном размере игровой карты. В Assassin's Creed: Mirage будет детально воссоздан густонаселенный город, который когда-то был торговым центром арабского мира.
В отдельном ролике энтузиасты решили сравнить размеры игрового мира Assassin's Creed: Mirage с прошлыми играми серии.
Как показывает ролик, в Assassin's Creed: Mirage будет достаточно большая карта. Мир игры уступает по размерам Assassin's Creed: Origins и Assassin's Creed: Valhalla. Багдад и его окрестности из новой части ближе всего оказались к масштабам Assassin's Creed: Unity.
Assassin’s Creed Mirage выходит на ПК и консолях 5 октября.
Я тебе здесь говорю: посмотри, какое небо, Багдад! Багдад – это не Берлин! Это не Кабул! Ты никогда здесь не достигнешь победы, потому что мы знаем этот народ, мы знаем этого президента. Он один на всю планету тебя посылает на ***
Не смей стрелять по Багдаду
Аллааааааа... Я в бар.