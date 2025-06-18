Получите бесплатный ключ Assassin's Creed Mirage, воспользовавшись специальной акцией Intel (Российская сим не подойдёт)

Корпорация Intel в настоящее время проводит раздачу подарков для подписчиков своей рассылки Intel Gaming Access, и это довольно хорошая акция. Как сообщают пользователи, в рамках этой акции можно бесплатно получить Assassin's Creed Mirage или другие бесплатные игры премиум-класса. В рамках акции предлагается на выбор пять вариантов: Nightingale, Remnant: From the Ashes, Total War: Warhammer 3, AC Mirage или 6 месяцев Ubisoft+ Classics.

Промоакция доступна для всех желающих, но при регистрации с российским номером будет сообщение об эмбарго и при новом логине снова потребуется ввести номер телефона для подтверждения. Однако мастер-ключ, требуемый для выкупа игры, может прийти на e-mail не сразу - некоторые юзеры отмечают, что ждали до 8 дней. Подлинность этой акции была подтверждена множеством сообщений от пользователей, а также постами на Reddit, многие из которых уже успешно получили и использовали полученные ключи.

Пять дней на Indian Gaming Reddit появилось пошаговое руководство по бесплатному получению Assassin's Creed Mirage. Следуя приведенной ниже инструкции, вы можете получить бесплатно эту игру или же выбрать другую из имеющегося ассортимента:

Спойлер

Перейдите на страницу программы Software Advantage Program

Войдите или зарегистрируйтесь для создания новой учетной записи. Важно: Для подтверждения вашей личности и разблокировки доступа требуется номер телефона.

Перейдите на страницу рассылки новостей и подпишитесь на нее, чтобы не пропустить предстоящие розыгрыши.

После регистрации подождите несколько дней, чтобы получить письмо с мастер-ключом от Intel Gaming Access. В моем случае оно пришло через 8 дней после регистрации. (Совет: оно может оказаться на вкладке «Акции» в вашем почтовом ящике, так что следите за ним).

Как только ваша учетная запись будет подтверждена, авторизуйтесь, введите свой мастер-ключ и следуйте подсказкам, чтобы выкупить лицензию на программное обеспечение до 15 июля 2025 года.

При этом вы должны согласиться с условиями и положениями предложения.

Выберите одну из представленных игр для загрузки, а также любую игру из раздела бонусов. (Выбор игр остается за вами).

Приведенная выше инструкция была опубликована 5 дней назад, но за это время некоторые пользователи Reddit уже успели рассказать о своих успехах в получении бесплатного ключа Assassin's Creed Mirage. Впрочем, гарантий того, что акция еще действует, никто не дает, но воспользоваться ею определенно стоит.

Примечание: ключ Mirage активируется только в Ubisoft Connect, поэтому убедитесь, что у вас есть учетная запись и там.