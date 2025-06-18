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Assassin's Creed Mirage 05.10.2023
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
7.2 1 633 оценки

Получите бесплатный ключ Assassin's Creed Mirage, воспользовавшись специальной акцией Intel (Российская сим не подойдёт)

Gruz_ Gruz_

Корпорация Intel в настоящее время проводит раздачу подарков для подписчиков своей рассылки Intel Gaming Access, и это довольно хорошая акция. Как сообщают пользователи, в рамках этой акции можно бесплатно получить Assassin's Creed Mirage или другие бесплатные игры премиум-класса. В рамках акции предлагается на выбор пять вариантов: Nightingale, Remnant: From the Ashes, Total War: Warhammer 3, AC Mirage или 6 месяцев Ubisoft+ Classics.

Промоакция доступна для всех желающих, но при регистрации с российским номером будет сообщение об эмбарго и при новом логине снова потребуется ввести номер телефона для подтверждения. Однако мастер-ключ, требуемый для выкупа игры, может прийти на e-mail не сразу - некоторые юзеры отмечают, что ждали до 8 дней. Подлинность этой акции была подтверждена множеством сообщений от пользователей, а также постами на Reddit, многие из которых уже успешно получили и использовали полученные ключи.

Пять дней на Indian Gaming Reddit появилось пошаговое руководство по бесплатному получению Assassin's Creed Mirage. Следуя приведенной ниже инструкции, вы можете получить бесплатно эту игру или же выбрать другую из имеющегося ассортимента:

Спойлер
  • Перейдите на страницу программы Software Advantage Program
  • Войдите или зарегистрируйтесь для создания новой учетной записи. Важно: Для подтверждения вашей личности и разблокировки доступа требуется номер телефона.
  • Перейдите на страницу рассылки новостей и подпишитесь на нее, чтобы не пропустить предстоящие розыгрыши.
  • После регистрации подождите несколько дней, чтобы получить письмо с мастер-ключом от Intel Gaming Access. В моем случае оно пришло через 8 дней после регистрации. (Совет: оно может оказаться на вкладке «Акции» в вашем почтовом ящике, так что следите за ним).
  • Как только ваша учетная запись будет подтверждена, авторизуйтесь, введите свой мастер-ключ и следуйте подсказкам, чтобы выкупить лицензию на программное обеспечение до 15 июля 2025 года.
  • При этом вы должны согласиться с условиями и положениями предложения.
  • Выберите одну из представленных игр для загрузки, а также любую игру из раздела бонусов. (Выбор игр остается за вами).

Приведенная выше инструкция была опубликована 5 дней назад, но за это время некоторые пользователи Reddit уже успели рассказать о своих успехах в получении бесплатного ключа Assassin's Creed Mirage. Впрочем, гарантий того, что акция еще действует, никто не дает, но воспользоваться ею определенно стоит.

Примечание: ключ Mirage активируется только в Ubisoft Connect, поэтому убедитесь, что у вас есть учетная запись и там.

26
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
agula98

Был бы ключ для стима ещё можно было бы подумать, а так ради этого кала париться с впн и номером телефона не спс

18
PenitentialAcolyte

Очередное не до мнение Idio. .

16
Multiplatformer

Чтобы что? Активировать ключ в стиме, чтобы он скачал Ubisoft Connect? Или как ты хочешь, нужно 3 лаунчера фоном, или 4? Стимо-шиза...

Liwan

Я уже давно получил бесплатный ключ, в зелёном магазине, игра давно пройдена xD

9
Player is Ready

О, она ломаная есть?! Упустил что то я это...

2
ОТСТУПНИК Style Player is Ready

наверное офлайн активация, игру не ломали

2
ZikZrad Player is Ready

да есть, слитый дорелизный билд игры.

Но работоспособный, говорят без проблем проходится.

1
211186

Мираж хорошая игра кто бы че не говорил, прошел на платину за 31 час с удовольствием.

7
BushmasterFireArms

Согласен норм

1
Egik81

Не тем они занимаются чем нужно.

5
inkomniak

спс ненада пиратку прошол уже)))

3
Ubisoft Store

Ранний билд ,фулл игру никто не ломал))))

Satty Ubisoft Store

отлично проходится и билд, без всяких косяков

BushmasterFireArms

Купил акк за 100 рубчанских и прошёл)

Tristall_Marauder

Даже с ВПН не канает. А когда подключаешь дешовые ВПН, ругается , что обнаружен ВПН. Дорогие,не знаю не пробовал

2
Mengsk

Юзаю BroVpn из TG за 140р/м все норм

1
Tristall_Marauder Mengsk

ДедВПД регион Польша. Вот такую херню выдает. Тоже из ТГ ВПН

1
Stylusss Tristall_Marauder

адгвард на хроме без проблем открывает, только толку нет, нужна зарубежная симка, а на виртуальные номера не принимает, проверил 2 страны.

Player is Ready

Игры ПРЕМИУМ класса?! Фигасе у них самомнение. Теперь на бичевские и "премиум" делиться будут? Примиум Бл..ь, ХУ...УМ БЛ..Ь!

1
Чукча в чуме

Слишком много Упсов надо будет преодолеть.

Пользователь ВКонтакте

оно на торентах есть. можно не париться // Илья Прохоров

Некто Странствующий

А смысл, когда номер телефона нужен зарубежный? С российским не пустит по итогу, пишет что под эмбарго, а на виртуальные коды не придут) Кто-то может захочет Ваху в мультиплеере порубиться, которая тоже предлагается, кто-то бонусом для WT нишнячок получить.

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