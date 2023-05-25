Премьерный трейлер Assassin's Creed: Mirage возродил надежды фанатов на настоящую игру про ассасинов

Презентация Assassin's Creed Mirage во время PlayStation Showcase была немного неожиданной. Тем не менее, фанаты не жалуются, так как геймеры получили много материала для анализа из новой Assassin's Creed. По крайней мере, этого достаточно для ожидания трансляции Ubisoft Forward, где мы наверняка увидим еще больше геймплея.
Mirage - это всего лишь спин-офф к серии Assassin's Creed, которая, кстати, начала свою жизнь как DLC для AC Valhalla. Все это даже было основано на том же движке. Отсюда и сходство со скандинавской частью серии, которое заметили игроки, особенно в анимации Басима.
Следует добавить, что для некоторых фанатов это не очень хорошо.
- Обычно Valhalla считается очень удачной частью, но она также утомила многих игроков своим чрезмерным размером.
- Кроме того, это была еще одна, после Origins и Odyssey, часть серии, где "Assassin's" в названии не совсем соответствовало содержанию игры.
Поэтому фанаты не хотят видеть в игре каких-либо общих элементов с Valhalla. Тем более что Ubisoft обещала совершенно иной опыт, чем в саге о викингах.
Фанаты отмечают, что, несмотря на заимствования из Valhalla, AC Mirage на самом деле кажется ближе к старым стелс-частям серии.
- Анимация паркура может быть идентична той, что была в частях с акцентом на RPG, но в Багдаде гораздо больше мест, где можно продемонстрировать акробатику.
- Возможно, самое главное - стелс снова кажется если не на переднем плане, то, по крайней мере, на заднем. Вчерашний трейлер явно акцентировал внимание на этом аспекте Mirage, что само по себе говорит о том, что он действительно важен для Ubisoft.
Тем не менее, в отзывах игроков мало восторга, только осторожный энтузиазм, и они ждут более продолжительных кадров из AC Mirage.
Вчерашний ролик длится всего две минуты, и к тому же он не был полностью посвящен геймплею.
В результате были представлены только фрагменты боя (включая так называемые финишеры), а некоторые элементы геймплея вообще не были показаны (например, прятки в толпе).
Тем не менее, похоже, что геймплейный трейлер сделал свое дело - он вызвал интерес даже у самых скептически настроенных поклонников Assassin's Creed. Сможет ли он поддержать его после презентации Ubisoft Forward, мы узнаем 11 июня.
Дебют Assassin's Creed Mirage состоится 12 октября. Игра выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S и PC. Стоит отметить, что японский ритейлер случайно слил верную дату релиза за несколько часов до официального анонса.
Ну, Rogue тоже разрабатывался попутно с Unity и по-сути являлся предысторией к ней. И как бы не плевались в Rogue, но игра вышла неплохой, а лично для меня, одной из лучших в серии
при это выглядит игра как ориджинс
1. "Кроме того, это была еще одна, после Origins и Odyssey, часть серии, где "Assassin's" в названии не совсем соответствовало содержанию игры." - То что 90% СНГ комьюнити (благодаря "топ" обзорщикам и лидерам мнений) не поняло смысла мифологической трилогии, это не проблема игры. Синдикат провалился, поэтому серию нужно было жестко менять либо забить.
2."ближе к старым стелс-частям серии" - НИ ОДНА часть серии не имела стелс как главную фишку из за простоты боевой системы. Что в Юнити, что в любой другой части (до Истоков) можно было перерезать всех стражников не парясь. Откуда взялся термин "стелс-части" я хз.
3. "фанаты не хотят видеть в игре каких-либо общих элементов с Valhalla." - в Вальгалле объективно одна из лучших боевых систем в серии. Комбинация зрелищности первых частей и нововведений Истоков + импакт от оружия (С этим переборщили). Эту боевку просто немного допилить и можно спокойно в любую некст часть кидать с небольшими изменениями, как это делали с 2007 по 2013.
Часто вижу претензии к графике, игра на старом движке, изначально ДЛС. Чего тут ожидать, я хз, вполне приемлемый уровень, главное чтобы оптимизация не подкачала (Как это обычно бывает).
Вообще нет. Очередной ретекстур.
Спасибо, воздержусь!
Как-то после всяких островов, морских сражений, подводных пещер, штурмов замков и прочего.. бегать по Багдаду помидоры тырить ну уже такое себе.
можно ли придумать хуже вальгалы, лезешь в какие то дали, ищешь сундук а там тебе дают вот это да! уголь!
Не, вальгалла самому не нравится.. грабить блин монастыри ради стройматериалов. Хотя там поселение и лодка есть. Но вот после свободы Одиссеи запирать игрока в одном городе.. ну хз.
В эти игры запилить бы нормальную боевку типа секиро - цены бы им не было. А то бои с врагами в асассинах уж слишком простые. Нет стимула бежать и прятаться.
и стрельбу бы как в контр страйк
И корованы чтобы можно было грабить.
джва года жду эту игру!
Пока школота петросянит, нормальные игроки обходят стороной эту казуальщину. А ведь они могли бы привлечь миллионы игроков, просто доработав боевую систему.
Харош, боевку 2007 года продвигать дальше это конечно база, но Ассассин никогда не был про "сложность"/ Челлендж.
настоящая игра про ассасинов это ориджин, одиссея и валгалла - это принц персии каким он должен быть, плюс эталонный опенворлд