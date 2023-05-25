Премьерный трейлер Assassin's Creed: Mirage возродил надежды фанатов на настоящую игру про ассасинов ©

Презентация Assassin's Creed Mirage во время PlayStation Showcase была немного неожиданной. Тем не менее, фанаты не жалуются, так как геймеры получили много материала для анализа из новой Assassin's Creed. По крайней мере, этого достаточно для ожидания трансляции Ubisoft Forward, где мы наверняка увидим еще больше геймплея.

Mirage - это всего лишь спин-офф к серии Assassin's Creed, которая, кстати, начала свою жизнь как DLC для AC Valhalla. Все это даже было основано на том же движке. Отсюда и сходство со скандинавской частью серии, которое заметили игроки, особенно в анимации Басима.

Следует добавить, что для некоторых фанатов это не очень хорошо.

Обычно Valhalla считается очень удачной частью, но она также утомила многих игроков своим чрезмерным размером.

Кроме того, это была еще одна, после Origins и Odyssey, часть серии, где "Assassin's" в названии не совсем соответствовало содержанию игры.

Поэтому фанаты не хотят видеть в игре каких-либо общих элементов с Valhalla. Тем более что Ubisoft обещала совершенно иной опыт, чем в саге о викингах.

Фанаты отмечают, что, несмотря на заимствования из Valhalla, AC Mirage на самом деле кажется ближе к старым стелс-частям серии.

Анимация паркура может быть идентична той, что была в частях с акцентом на RPG, но в Багдаде гораздо больше мест, где можно продемонстрировать акробатику.

Возможно, самое главное - стелс снова кажется если не на переднем плане, то, по крайней мере, на заднем. Вчерашний трейлер явно акцентировал внимание на этом аспекте Mirage, что само по себе говорит о том, что он действительно важен для Ubisoft.

Тем не менее, в отзывах игроков мало восторга, только осторожный энтузиазм, и они ждут более продолжительных кадров из AC Mirage.

Вчерашний ролик длится всего две минуты, и к тому же он не был полностью посвящен геймплею.

В результате были представлены только фрагменты боя (включая так называемые финишеры), а некоторые элементы геймплея вообще не были показаны (например, прятки в толпе).

Тем не менее, похоже, что геймплейный трейлер сделал свое дело - он вызвал интерес даже у самых скептически настроенных поклонников Assassin's Creed. Сможет ли он поддержать его после презентации Ubisoft Forward, мы узнаем 11 июня.

Дебют Assassin's Creed Mirage состоится 12 октября. Игра выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S и PC. Стоит отметить, что японский ритейлер случайно слил верную дату релиза за несколько часов до официального анонса.