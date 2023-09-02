Противники в Assassin's Creed Mirage будут вести себя более агрессивно

Осенью этого года выйдет очередная часть популярной серии экшенов от Ubisoft. В этом году на выставке Gamescom мы могли видеть очередной трейлер к Assassin's Creed Mirage, который демонстрировал просторы и красоты Багдада, ожидающие игроков. Однако теперь появилась информация о том, что столкновения с врагами, встречающимися в игровом мире, будут более сложными, чем в предыдущих частях Assassin's Creed.
Согласно статье, опубликованной журналом Game Informer, враги, встречающиеся в Assassin's Creed Mirage, будут отличаться более агрессивным поведением. То есть враги больше не будут ждать реакции игрока, а наносимый ими урон станет более ощутимым. Это говорит о том, что любителям виртуального геймплея придется испытать больше трудностей.
При этом боевая механика не претерпит существенных изменений по сравнению с тем, что предлагалось в первых частях серии. Победа над противниками будет заключаться в первую очередь за счет проведения контратак. В нашем распоряжении будут два основных вида оружия - короткий меч и кинжал, а также различные ножи, яды и ловушки. А еще Басим сможет использовать специальный навык "телепортации" между врагами.
Релиз Assassin's Creed Mirage состоится 5 октября 2023 года. Игра выйдет на консолях PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC.