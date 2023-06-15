Assassin's Creed: Mirage 12.10.2023
7.3 338 оценок

Размер карты Assassin's Creed Mirage сравним с Assassin's Creed Revelations и Unity

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butcher69
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После выхода трех масштабных ролевых игр с открытым миром Origins, Odyssey и Valhalla, Assassin's Creed готова вернуться к своим корням со своей следующей частью. Assassin's Creed Mirage выйдет в октябре этого года и, похоже, будет более плотной, густой и компактной - но насколько масштабным может быть открытый мир Багдада IX века?

По словам разработчиков, есть несколько старых частей франшизы, по которым игроки могут получить представление о том, насколько большой будет карта Mirage. В недавнем видеоролике впечатлений от игры Майкл Хубер из Easy Allies сказал, что, по словам разработчиков, Багдад в Assassin's Creed Mirage будет примерно таким же большим, как Константинополь в Assassin's Creed Revelations и Париж в Assassin's Creed Unity.

Конечно, две вышеупомянутые карты открытого мира отнюдь не были маленькими, но, по крайней мере, те, кто беспокоился о том, что Mirage будет казаться раздутой и неоправданно большой (как это часто случалось с играми Ubisoft в последние годы), вероятно, с облегчением услышат, что это вряд ли так.

Assassin's Creed Mirage выходит 12 октября для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Merelone

Я только пристрастился к антологии из трёх раздутых частей, но и рад, что мир новой части не будет растянутым - это уже подразумевает то, что гринд либо будет отсутствовать насовсем, либо будет, но в небольших количествах.

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TheNikolay00

Современные игры от юби без гринда - не смешная шутка

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0ncnjqybr

Компактной? Хех. Иронично, ведь когда Unity вышла, ее мир считался сверхогромным и донельзя раздутым.

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erkins007

Это совершенно разные размеры, Париж гораздо больше был, эдак минимум вдвое.

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