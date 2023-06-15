Размер карты Assassin's Creed Mirage сравним с Assassin's Creed Revelations и Unity ©

После выхода трех масштабных ролевых игр с открытым миром Origins, Odyssey и Valhalla, Assassin's Creed готова вернуться к своим корням со своей следующей частью. Assassin's Creed Mirage выйдет в октябре этого года и, похоже, будет более плотной, густой и компактной - но насколько масштабным может быть открытый мир Багдада IX века?

По словам разработчиков, есть несколько старых частей франшизы, по которым игроки могут получить представление о том, насколько большой будет карта Mirage. В недавнем видеоролике впечатлений от игры Майкл Хубер из Easy Allies сказал, что, по словам разработчиков, Багдад в Assassin's Creed Mirage будет примерно таким же большим, как Константинополь в Assassin's Creed Revelations и Париж в Assassin's Creed Unity.

Конечно, две вышеупомянутые карты открытого мира отнюдь не были маленькими, но, по крайней мере, те, кто беспокоился о том, что Mirage будет казаться раздутой и неоправданно большой (как это часто случалось с играми Ubisoft в последние годы), вероятно, с облегчением услышат, что это вряд ли так.

Assassin's Creed Mirage выходит 12 октября для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК.