Разработчик AC Mirage рассказал о графическом фильтре, который придаст игре сходство с первой частью франшизы

Assassin's Creed Mirage переносит игроков в Багдад 861 года, во времена его "золотого века", когда он был культурным и технологическим эпицентром региона. Город словно ожил: торговцы, горожане, стражники, дворцы и многое другое. Он яркий, живой и, в общем, выглядит и звучит как город. По словам арт-директора Жан-Люка Сала, город окрашен в оранжевые оттенки пустыни и голубое небо "Арабских ночей", что было сделано намеренно.
В интервью журналу Game Informer арт-директор игры Жан-Люк Сала рассказал, что хотя оригинальный дизайн Assassin's Creed Mirage во многом отличается от визуальной составляющей первой части, однако упомянутый графический фильтр сможет создать эффект ностальгической атмосферы и изменит впечатление о Багдаде.
Мы знаем игроков (и я в их числе), которые ностальгируют [по серо-голубым оттенкам первой части]. Мы хотим показать обстановку Ближнего Востока в таком свете и сказать: "Она здесь, если вы хотите, чтобы она была такой". Это все равно что играть в L.A. Noire с черно-белым фильтром или в Ghost of Tsushima с фильтром Куросавы".
Этот фильтр включается опционально и позволяет экспериментировать с визуальным оформлением игры.
Релиз Assassinʼs Creed Mirage состоится 5 октября на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series и Xbox One. Кроме того, недавно стало известно, что Assassinʼs Creed Mirage также выйдет на смартфоне iPhone 15 Pro.
Ну хоть на этот раз - игра про ассасинов, будет про ассасинов
Лучше бы сделали ремейк первой части.А то этот Асасин Мираж какой то миражовый он вроде есть а вроде и нет.Эта часть игры смердит проходняком короч.
Боже упаси этот бесцветный фильтр. Лучше из оригинала уберите этот бледный фильтр.
а геи тут будут в этой игре ?
Без них уже не играется?
Если главного героя сделать геем, то потомки не смогут использовать анимус, ибо у геев нет потомков.
Как говорил кодзима
В моих играх всегда есть персонаж-гей, это ты - игрок