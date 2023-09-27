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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
7.3 433 оценки

Разработчик AC Mirage рассказал о графическом фильтре, который придаст игре сходство с первой частью франшизы

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Gruz_
Новости

Assassin's Creed Mirage переносит игроков в Багдад 861 года, во времена его "золотого века", когда он был культурным и технологическим эпицентром региона. Город словно ожил: торговцы, горожане, стражники, дворцы и многое другое. Он яркий, живой и, в общем, выглядит и звучит как город. По словам арт-директора Жан-Люка Сала, город окрашен в оранжевые оттенки пустыни и голубое небо "Арабских ночей", что было сделано намеренно.

В интервью журналу Game Informer арт-директор игры Жан-Люк Сала рассказал, что хотя оригинальный дизайн Assassin's Creed Mirage во многом отличается от визуальной составляющей первой части, однако упомянутый графический фильтр сможет создать эффект ностальгической атмосферы и изменит впечатление о Багдаде.

Мы знаем игроков (и я в их числе), которые ностальгируют [по серо-голубым оттенкам первой части]. Мы хотим показать обстановку Ближнего Востока в таком свете и сказать: "Она здесь, если вы хотите, чтобы она была такой". Это все равно что играть в L.A. Noire с черно-белым фильтром или в Ghost of Tsushima с фильтром Куросавы".

Этот фильтр включается опционально и позволяет экспериментировать с визуальным оформлением игры.

Релиз Assassinʼs Creed Mirage состоится 5 октября на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series и Xbox One. Кроме того, недавно стало известно, что Assassinʼs Creed Mirage также выйдет на смартфоне iPhone 15 Pro.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
wiezmin

Ну хоть на этот раз - игра про ассасинов, будет про ассасинов

5
B e s i k

Лучше бы сделали ремейк первой части.А то этот Асасин Мираж какой то миражовый он вроде есть а вроде и нет.Эта часть игры смердит проходняком короч.

0
Aalins

Боже упаси этот бесцветный фильтр. Лучше из оригинала уберите этот бледный фильтр.

0
Lorenzo Lamas

а геи тут будут в этой игре ?

-1
wiezmin

Без них уже не играется?

0
Mr.DOOM

Если главного героя сделать геем, то потомки не смогут использовать анимус, ибо у геев нет потомков.

0
rei_nyasha

Как говорил кодзима
В моих играх всегда есть персонаж-гей, это ты - игрок

3