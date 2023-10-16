Разработчики Assassin's Creed: Mirage опубликовали трогательный ролик, в котором поблагодарили игроков

Ubisoft в начале этого месяца выпустила Assassin's Creed: Mirage, новую часть знаменитой франшизы Assassin's Creed. Несмотря на то, что игре не удалось в полной мере воссоздать атмосферу самых первых игр в серии, новинку тепло приняли в игровом сообществе. В честь хорошей реакции геймеров, разработчики из Ubisoft опубликовали благодарственный ролик.
В коротком видео разработчики игры воссоздали краткую историю развития и принятия Assassin's Creed: Mirage. Первые секунды показывают кинематографичные сцены из игры под эпичные фразы, озвученные Шохре Агдашлу. Затем ролик переходит к первым минутам анонса проекта в 2022 году, реакции стримеров и геймеров, которые оставались с проектом до самого релиза.
Разработчики вновь отметили, что Assassin's Creed: Mirage стал самым успешным релизом франшизы на новом поколении консолей. Игра доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X. В следующем году стелс-экшен обещают выпустить для iPhone 15.
Интересно, они будут дальше развивать Мираж, как это было с Вальгалой? Имеетя в виду DLC, квесты интересные выпускать и все такое.