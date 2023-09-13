Разработчики Assassin's Creed Mirage рассказали об интеграции исторических элементов в игру ©

Привлекательность франшизы Assassin's Creed во многом заключается в том, как в ней органично вписаны реальные события. В свое время Ubisoft придумала множество хитроумных способов вплести в сюжет реальных людей и события, и с выходом Assassin's Creed Mirage эта тенденция продолжится.

На днях корреспонденту портала ComicBook Крису Киллиану удалось пообщаться с Сарой Болье, художественным руководителем Assassin's Creed Mirage. Рассказывая о наиболее значимых в истории Басима героях, она остановилась на одном из своих любимых - Али ибн Мухаммаде.

Мы потихоньку копались в книгах, обращались к историкам внутри страны и экспертам снаружи, находили то тут, то там какие-то истории. И одним из первых исторических персонажей, о которых я прочитала, был Али ибн Мухаммад, он - лидер восстания. В книге о нем говорилось всего в паре строк. Помню, я прочитала эти строки и поняла, что этот персонаж настолько интересен всего в двух строчках, что я просто обязана что-то с ним сделать", - говорит Болье.



После этого мы углубились в эту тему и стали понемногу узнавать все больше о восстании Занджа, лидером которого он был. Это был очень, очень конкретный исторический подтекст, который помог нам увязать "Сокрытых" с историческим восстанием, имевшим место в то время. Таким образом, у нас появилась хорошая возможность, и постепенно мы углубились в изучение халифов тех времен. В тот период было убито много халифов. Очевидно, что это привлекательно для истории Скрытых. Копаясь в истории, мы постепенно пришли к сюжету, который вполне подходит для франшизы Assassin's Creed.

В том, как эти элементы из реального мира вплетены в игру, поклонники серии смогут убедиться уже 5 октября, когда состоится релиз Assassin's Creed Mirage. В этот день игра появится на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК.

Заядлые фанаты серии могут даже приобрести специальный тактильный игровой жилет, созданный по мотивам игры, который позволит игрокам ощущать различные ощущения на своем теле, что теоретически добавляет гораздо более глубокий уровень погружения. Этот комплект должен поступить в продажу в тот же день и будет включать код загрузки Assassin's Creed Mirage.

Тем, кто хочет поиграть в игру в портативном формате, лучше подождать до следующего года, поскольку игра является одной из нескольких игр, представленных для iPhone 15. К сожалению, более конкретная дата выхода на данный момент не объявлена.