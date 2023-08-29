Разработчики Assassin's Creed: Mirage создали реальные прототипы масок Ордена Древних

Стелс-экшен Assassin's Creed: Mirage от Ubisoft покажет игрокам новое противостояние Незримых против Ордена Древних. В роли главного героя Басима вам предстоит перевоплотиться с обычного вора в смертоносного убийцу, который бросит вызов самой влиятельной скрытой организации Багдада IX века. Чтобы придать необходимую глубину антагонистам Assassin's Creed: Mirage, разработчики игры сделали реальные копии пугающих масок Ордена Древних.
Фотографиями реальных прототипов масок поделилась нарративный директор Assassin's Creed: Mirage Сара Болье. По её словам, эти копии очень помогли художникам и разработчикам передать таинственность и могущество, не раскрывая их личности Ордена Древних. Каждый член этой организации обладает уникальным характером, повадками и ролью в манипуляции городом, однако их личность скрывается под характерной маской. Игроки смогут разгадать их тайну только по ходу прохождения основного сюжета Assassin's Creed: Mirage.
Новая охота на Орден Древних в Assassin's Creed: Mirage начнется 5 октября на ПК, PS4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Вау реалистичные прототипы масок в игре где главный персонаж настолько быстрый в серии скрытых убийств,что просто телепортируется к каждому врагу.Крутяк
Так игра не про реализм. С 1й игры у гг особое зрение, тут особый навык
Задрал уже этот Орден Дрянных, как и Незрячие тоже. Да и УбейСофт задрал не меньше, раз уж на то пошло. Где Храмовники? Где Убийцы? Где Теневая борьба и Мировой Заговор?
Так в каждой игре серии поо заговоры и внутренние конфликты 2х сторон.