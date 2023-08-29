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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
7.4 399 оценок

Разработчики Assassin's Creed: Mirage создали реальные прототипы масок Ордена Древних

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Gutsz
Новости

Стелс-экшен Assassin's Creed: Mirage от Ubisoft покажет игрокам новое противостояние Незримых против Ордена Древних. В роли главного героя Басима вам предстоит перевоплотиться с обычного вора в смертоносного убийцу, который бросит вызов самой влиятельной скрытой организации Багдада IX века. Чтобы придать необходимую глубину антагонистам Assassin's Creed: Mirage, разработчики игры сделали реальные копии пугающих масок Ордена Древних.

Фотографиями реальных прототипов масок поделилась нарративный директор Assassin's Creed: Mirage Сара Болье. По её словам, эти копии очень помогли художникам и разработчикам передать таинственность и могущество, не раскрывая их личности Ордена Древних. Каждый член этой организации обладает уникальным характером, повадками и ролью в манипуляции городом, однако их личность скрывается под характерной маской. Игроки смогут разгадать их тайну только по ходу прохождения основного сюжета Assassin's Creed: Mirage.

Новая охота на Орден Древних в Assassin's Creed: Mirage начнется 5 октября на ПК, PS4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Josuke_4444

Вау реалистичные прототипы масок в игре где главный персонаж настолько быстрый в серии скрытых убийств,что просто телепортируется к каждому врагу.Крутяк

0
-zotik-

Так игра не про реализм. С 1й игры у гг особое зрение, тут особый навык

0
Аристов--Черный

Задрал уже этот Орден Дрянных, как и Незрячие тоже. Да и УбейСофт задрал не меньше, раз уж на то пошло. Где Храмовники? Где Убийцы? Где Теневая борьба и Мировой Заговор?

-2
-zotik-

Так в каждой игре серии поо заговоры и внутренние конфликты 2х сторон.

0