RUNE заявила о полном удалении Denuvo и VMProtect из Assassin's Creed Mirage

Группа RUNE сообщила о выпуске необычной версии Assassin’s Creed Mirage, в которой, по её утверждению, защитные системы Denuvo и VMProtect были не просто обойдены, а полностью удалены из исполняемого файла игры. Авторы называют релиз Proof of Concept — демонстрацией технической возможности подобной переработки.

Согласно опубликованному описанию, специалисты RUNE удалили 34 виртуализированных блока VMProtect и около 200 блоков, связанных с Denuvo, а также восстановили 261 обфусцированный участок кода. Кроме того, команда заявляет о реконструкции примерно 25 тысяч так называемых stolen function bodies — фрагментов функций, которые защитный механизм переносит или изменяет в процессе работы.

Отдельно упоминается восстановление необходимых PE-директорий исполняемого файла, включая exports, imports, exceptions и TLS. По словам авторов релиза, это позволило вернуть структуру файла в состояние, при котором защитные компоненты больше не требуются для запуска.

RUNE отдельно поблагодарила неназванного специалиста, который, судя по формулировке команды, сыграл ключевую роль в этой работе.