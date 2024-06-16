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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
7 983 оценки

Си-Джея из GTA: San Andreas добавили в Assassin's Creed Mirage

Simple Jack
Новости

В Assassin's Creed Mirage добавили Си-Джея из GTA: San Andreas. Легендарный в сообществе моддеров. Персонаж теперь может паркурить по крышам Багдада девятого века и работать на орден ассасинов.

Мод разработал энтузиаст с ником Kamzik123. Фанатский аддон полностью заменяет модельку Басима на Си-Джея. Скачать мод Carl Johnson Playable можно бесплатно с нашего сайта.

Напомним, что в июне можно будет сыграть в переиздание GTA: San Andreas по подписке PS Plus.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Олег Фамилия

Вот роки со своими повестками про темнокожих. Из за них теперь в игры пихают черного

1
gjxnf82

Байек и так смуглый был, правда вот не такой пиксельный )))

0
BAZKIN

Черный орел Египта
(А, уже пост переправили)

0
AT_Sagor

Чё так долго то? Обычно он один из первых среди модов.

0
Yoshemitsu

Это жи исторически не достоверно. Забанить мод и модера.

0
Jarvis666

Единственный чëрный, который не мешает))

0