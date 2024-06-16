Си-Джея из GTA: San Andreas добавили в Assassin's Creed Mirage

В Assassin's Creed Mirage добавили Си-Джея из GTA: San Andreas. Легендарный в сообществе моддеров. Персонаж теперь может паркурить по крышам Багдада девятого века и работать на орден ассасинов.
Мод разработал энтузиаст с ником Kamzik123. Фанатский аддон полностью заменяет модельку Басима на Си-Джея. Скачать мод Carl Johnson Playable можно бесплатно с нашего сайта.
Напомним, что в июне можно будет сыграть в переиздание GTA: San Andreas по подписке PS Plus.
Вот роки со своими повестками про темнокожих. Из за них теперь в игры пихают черного
Байек и так смуглый был, правда вот не такой пиксельный )))
Черный орел Египта
(А, уже пост переправили)
Чё так долго то? Обычно он один из первых среди модов.
Это жи исторически не достоверно. Забанить мод и модера.
Единственный чëрный, который не мешает))