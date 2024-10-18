Скидка 50% на Assassin's Creed Mirage мало кого заинтересовала - пиковый онлайн составил всего лишь 1,5 тыс. человек

Вчера, после более чем годичного перерыва, в сервисе Steam вышла очередная игра от Ubisoft - Assassin's Creed Mirage. В ней нам вновь предстоит вжиться в роль ассасина в лице Басина и посетить город Багдад IX века.

Релиз Assassin's Creed Mirage в Steam также сопровождается весьма привлекательной скидкой: игра от Ubisoft Bordeaux сейчас продается за 24,99 евро, что на 50 % дешевле ее рекомендованной цены. Однако, как оказалось, даже наличие 50-процентной скидки и возвращение к истокам серии мало кого заинтересовало.

По информации портала SteamDB, за первые часы после релиза Assassin's Creed Mirage в Steam пиковый онлайн игры едва преодолел отметку в 1,5 тыс. человек. В то же время следует отметить и положительный момент: игра получила положительные отзывы от пользователей площадки — по данным Steam, 80% геймеров поставили положительную оценку.