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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
7 1 043 оценки

Скидка 50% на Assassin's Creed Mirage мало кого заинтересовала - пиковый онлайн составил всего лишь 1,5 тыс. человек

Gruz_
Новости

Вчера, после более чем годичного перерыва, в сервисе Steam вышла очередная игра от Ubisoft - Assassin's Creed Mirage. В ней нам вновь предстоит вжиться в роль ассасина в лице Басина и посетить город Багдад IX века.

Релиз Assassin's Creed Mirage в Steam также сопровождается весьма привлекательной скидкой: игра от Ubisoft Bordeaux сейчас продается за 24,99 евро, что на 50 % дешевле ее рекомендованной цены. Однако, как оказалось, даже наличие 50-процентной скидки и возвращение к истокам серии мало кого заинтересовало.

По информации портала SteamDB, за первые часы после релиза Assassin's Creed Mirage в Steam пиковый онлайн игры едва преодолел отметку в 1,5 тыс. человек. В то же время следует отметить и положительный момент: игра получила положительные отзывы от пользователей площадки — по данным Steam, 80% геймеров поставили положительную оценку.

17
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
Dark1994

Народ умнеет, милорд

7
Sider999

Странно что раньше не умнел.

0
ilyakingcud

Естественно,кто хотел давно прошел еще на релизе

6
Twitch Stream Moments

Те кто хотел её прошёл её, в прошлом году, как и я прошёл и забыл

6
muxamor2011

так озвучки же нет. кому она нафиг такой нужна. не понятно на что они вообще рассчитывали.

6
AttractiveValko

В GTA по такой логике то-же не играют??

0
taotahu1992

Нормальные люди не хотят поддерживать эту контору покупкой их игр, их план спасательного круга с выпуском игр или уступками для нормальных людей не сыграл должного эффекта.

5
A E
лишь 1,5 тыс. человек


прочитал как "полтора человека"..
что впрочем близко к истине

2
Пользователь ВКонтакте

мдаааа после серии провалов и скандалов Ubisoft стал прям задыхаться // Алексей Маковецкий

1
Игромэнс

На зелёном стиме нету? Или там ДенувА?

0
ilyakingcud

Там денуво, не будет её пиратки, ну может через пару лет, когда юби сами снимут защиту

4
Игромэнс ilyakingcud

Ну и чёрт с ней.

0
ilyakingcud Игромэнс

Так если черт с ней, тогда зачем спрашивал, я думал игра тебе интересна

1
TastelessGerman ilyakingcud

Ну как попробовать всегда интересно Только не всегда трата денег стоит этого

0
Хидео Козлина

Да и хрен с ней, надоели эти игры в коричневом сеттинге

0
MrGrave

Ну так. Кто хотел - тот прошёл на релизе. И судя по всему - желающих было достаточно.

0
MadPyramus

+200 человек за час

0
Гамер132

Это даже больше, чем в МК 1

0
Sider999

Полтора аутиста всё таки взяли. Чот не либералистично. Или потому что в России не купить и вместо полторашки было бы двушка, не понятно...

Видать убейсофт ещё на что-то надеялся раз в в стиме появилось.

Ну удачи им.

0
Stas776

Мне Стим блокнул возможность гифтить с КЗ акка, так что я не смог сам себе подарить

0
Vurdalak

Стелс гoвно.

-1
NSKFelix

Юбисофт частенько делает скидку 80-90%, вот на такой распродаже уже стоит подумать о покупке

-4
Scorpion_GamePlay

Просто игры нет в стиме. успокойтесь

-7
bysaturn

Че?

0