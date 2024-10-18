Скидка 50% на Assassin's Creed Mirage мало кого заинтересовала - пиковый онлайн составил всего лишь 1,5 тыс. человек

Вчера, после более чем годичного перерыва, в сервисе Steam вышла очередная игра от Ubisoft - Assassin's Creed Mirage. В ней нам вновь предстоит вжиться в роль ассасина в лице Басина и посетить город Багдад IX века.
Релиз Assassin's Creed Mirage в Steam также сопровождается весьма привлекательной скидкой: игра от Ubisoft Bordeaux сейчас продается за 24,99 евро, что на 50 % дешевле ее рекомендованной цены. Однако, как оказалось, даже наличие 50-процентной скидки и возвращение к истокам серии мало кого заинтересовало.
По информации портала SteamDB, за первые часы после релиза Assassin's Creed Mirage в Steam пиковый онлайн игры едва преодолел отметку в 1,5 тыс. человек. В то же время следует отметить и положительный момент: игра получила положительные отзывы от пользователей площадки — по данным Steam, 80% геймеров поставили положительную оценку.
Народ умнеет, милорд
Странно что раньше не умнел.
Естественно,кто хотел давно прошел еще на релизе
Те кто хотел её прошёл её, в прошлом году, как и я прошёл и забыл
так озвучки же нет. кому она нафиг такой нужна. не понятно на что они вообще рассчитывали.
В GTA по такой логике то-же не играют??
Нормальные люди не хотят поддерживать эту контору покупкой их игр, их план спасательного круга с выпуском игр или уступками для нормальных людей не сыграл должного эффекта.
прочитал как "полтора человека"..
что впрочем близко к истине
мдаааа после серии провалов и скандалов Ubisoft стал прям задыхаться // Алексей Маковецкий
На зелёном стиме нету? Или там ДенувА?
Там денуво, не будет её пиратки, ну может через пару лет, когда юби сами снимут защиту
Ну и чёрт с ней.
Так если черт с ней, тогда зачем спрашивал, я думал игра тебе интересна
Ну как попробовать всегда интересно Только не всегда трата денег стоит этого
Да и хрен с ней, надоели эти игры в коричневом сеттинге
Ну так. Кто хотел - тот прошёл на релизе. И судя по всему - желающих было достаточно.
+200 человек за час
Это даже больше, чем в МК 1
Полтора аутиста всё таки взяли. Чот не либералистично. Или потому что в России не купить и вместо полторашки было бы двушка, не понятно...
Видать убейсофт ещё на что-то надеялся раз в в стиме появилось.
Ну удачи им.
Мне Стим блокнул возможность гифтить с КЗ акка, так что я не смог сам себе подарить
Стелс гoвно.
Юбисофт частенько делает скидку 80-90%, вот на такой распродаже уже стоит подумать о покупке
Просто игры нет в стиме. успокойтесь
Че?