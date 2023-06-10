Скрытые убийства и паркур на новых концепт-артах Assassin's Creed Mirage ©

Пока мы ждем Ubisoft Forward, где мы увидим новый трейлер и геймплей Assassin's Creed Mirage, среди многих других интересных деталей, французская компания представила новые концепт-арты игры, которые ясно показывают возвращение к истокам серии.

Как вы можете видеть выше, концепт-арты для Assassin's Creed Mirage, совершенно разнообразны, причем Басим занимает центральное место почти на всех изображениях. На двух изображениях Басим и Рошан несутся по красивым улицам Багдада. Помимо нескольких изображений Басима, убивающего врагов скрытым клинком, мы видим женщину-убийцу, имя которой нам неизвестно, несмотря на утечку информации о новом женском персонаже по имени Нехал, которая, возможно, и есть та, кого мы видим на этом концепт-арте.

Assassin's Creed Mirage стала одной из самых ожидаемых частей франшизы и 2023 года, которая появится 12 октября на консолях старого и нового поколения под началом Басима, молодого уличного вора, которому предстоит стать мастером-убийцей, одним из самых универсальных и изобретательных в истории, пока мы будем наслаждаться Золотым веком Багдада в девятом веке.