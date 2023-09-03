Создатели Assassin's Creed Mirage рассказали, почему они выбрали Басима главным героем игры ©

В Assassinʼs Creed Mirage главным героем будет Басим Ибн Исхак, один из персонажей Assassin’s Creed: Valhalla. В этой игре он пройдет путь от хитрого уличного вора до опытного мастера-убийцы. Благодаря ему Эйвор оказался в рядах ассасинов из братства Незримых. Он же стал первым второстепенным персонажем в серии, которому суждено стать протагонистом отдельной игры.

Редакторы Game Informer подготовили превью Assassinʼs Creed Mirage и поинтересовались у Ubisoft Bordeaux, почему они выбрали Басим в качестве главного героя. И как он связан с протагонистом оригинальной Assassin's Creed, Альтаиром? Стефан Будон, креативный директор, ответил:

Бассим - очень интересный персонаж, в котором много загадок. История его молодости - прекрасная возможность для ее изучения, к тому же она во многом схожа с историей героя Альтаира. Альтаиру постоянно приходилось доказывать свое жизненное кредо, поднимаясь вверх в рядах ассасинов, и то же самое можно сказать о Бассиме.

Будон объясняет, что так как Mirage являлась трибьютом первой части AC, а Басим - трибьютом Альтаиру, эта параллель в путешествиях двух ассасинов была очень важна для разработчиков. А поскольку Басим был родом из Багдада, то его история вызвала у коллектива еще больше интереса, поскольку в IX веке Багдад был главным культурно-технологическим центром в этом регионе.

По словам Симона Арсено, главы отдела по созданию квестов, он испытывает особый интерес к "ассасинскому фэнтези", в котором фигурирует Бассим. Он отметил, что Кассандра в AC: Odyssey затрагивала темы греческих полубогов, Эйвор в AC: Valhalla отражает мир эпохи викингов, а Байек из AC: Origins - о Древнем Египте. А вот Бассим возвращается к классическому для Assassin's Creed образу: смертоносному бесшумному ассасину.

Арт-директор Assassin's Creed Mirage Жан-Люк Сала говорит, что создать образ нового Басима для AC: Mirage было непросто, но ему было интересно:

Мы знаем, что происходило с Басимом в AC: Valhalla. В его жизни был переломный момент, из-за которого эти два периода очень сильно отличаются. Мы хотели рассказать о нем как о настоящем ассасине, чтобы игроки могли сопереживать его истории. И когда он резко меняется, это заставляет игроков не только понимать его, но и испытывать определенный страх когда он уже не будет тем Басимом.

Assassinʼs Creed: Mirage поступит в продажу 5 октября на PC, PlayStation и Xbox.