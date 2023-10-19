Создатели Assassin's Creed Mirage спрятали фразу в логотипе игры ©

Во время выставки BGS 2023, которая проходила в Сан-Паулу, местным СМИ удалось пообщаться с Фабиано Вассао, бразильским художником, который был создателем пользовательского интерфейса для Assassin's Creed Mirage, благодаря чему выяснилось, насколько тщательно Ubisoft подошла к работе над проектом.

До того как Вассао присоединился к студии Ubisoft Bordeaux, он работал в более мелких проектах, связанных с играми, как. Но в эту сферу он попал только тогда, когда его пригласили работать над Mirage, которая стала его первой крупнобюджетной игрой.

По словам бразильца, в качестве директора по пользовательскому интерфейсу новой части "Ассасинов" самой сложной задачей было найти баланс между старыми и современными чертами франшизы, сохранив при этом чистую и привлекательную эстетику, близкую к игроку. Кроме того, впервые игра разрабатывалась преимущественно на арабском языке, что нашло отражение в визуальном стиле в целом.

Обычно по умолчанию используется английский язык. Например, все конфигурации сначала структурируются на английском языке. Но в нашем случае все по-другому. Mirage стала первой игрой франшизы, которая была создана и локализована сначала на арабском языке. Мы хотели, чтобы это была скорее функция "возврата к основам". А затем пользовательский интерфейс вводит новый стандарт на арабском языке, поэтому мы разрабатывали все с учетом этого.

По словам Вассао, в самом логотипе Mirage есть скрытое послание на арабском языке.

В логотип вплетена типографика, которая была создана при участии арабских ученых и гласит: "The Hidden Ones" - группа, которая была предшественником Ордена ассасинов". "Мы хотели создать игру в очень уважительной манере, поэтому нам помогали местные исследователи, историки и консультанты. Ubisoft очень ценит такую заботу.

Официальный логотип Assassin's Creed Mirage с фразой на арабском языке, которую на самом деле может прочитать любой, кто понимает этот язык

В заключение Фабиано Вассао подтвердил, что, как и большинство бразильских фанатов Assassin's Creed, он также мечтает, чтобы действие одной из игр франшизы происходило в Бразилии. Но он не думает, что это произойдет в ближайшее время.

Я думаю, что тенденция развития франшизы заключается в том, что она начинает приближаться к Латинской Америке. Но это тоже скорее мое желание! [Например, представьте, что в игру будет включен затерянный город в Амазонии. Взять что-то историческое и вставить это во вселенную Assassin's Creed. Я думаю, это было бы очень здорово. У нас много истории и много культуры для этого, это было бы идеальное сочетание. Думаю ли я, что это произойдет? Возможно. Но должно ли это произойти в ближайшее время? Я так не думаю. По-моему, они все еще собираются исследовать много локаций за пределами этого региона

Assassin's Creed Mirage доступна для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC.