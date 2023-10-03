Стало известно точное время выхода Assassin's Creed: Mirage

Новая игра Ubisoft, Assassin's Creed Mirage, приближается к своему выходу 5 октября. Игра обещает перенести игроков обратно в Багдад 9-го века в роли Басима ибн Исхака, который был одним из второстепенных персонажей в Assassin's Creed Valhalla. Действие игры происходит за 12 лет до событий Assassin’s Creed Valhalla, где можно было наблюдать за гораздо более опытным Басимом.
Компания подготовила специальное изображение, демонстрирующие точное время релиза игры на разных платформах и в разных часовых поясах. В России выход состоится 5 октября в 00:00 МСК на консолях и двумя часами позднее (02:00 МСК) на ПК.
А что это Москва на карте есть?Я думал сейчас все разработчики делают вид, что РФ не существует
Говорят уже убрали Мск.
Поменяли на Киев?
когда володя перестанет существовать, тогда и РФ появится на картах.
Никто не знает что это такое вообще)
А ведь правда поменяли)
2 часа экслюзивности на консолях. Это удар в спину
за то потом им всё равно придется играть на консолях... а люди будут играть на пк.
на низко-средне настройках причём))
Можно подумать ты будешь играть на ультрах? В лучшем случае на средних и 40фпс
играю всё ультра 60+ фпс (кроме рдр2) , а что?
Требования не будут выше той-же Вальгалы.... если она работала, эта подавно заработает... Плюс , если, в игре появится та-ж технология FSR3, то она даст буст старым картам... т.ч. даже при средних , можно будет выдавить хотя-бы 35+ фпс даже на ведрах...
Что? о_О вы тоже это видите? на карте релиза есть МОСКВА!
Ниже скинул карту, Москвы там нет. Угадай, какой город теперь там указан)
Это издевайка форменная. Юбикам проблем мало..
Очередной Мокасин. Хоть сеттинг не про вайкингс, уже радует.
А почему не указали время зеленых? или из-за денювы ориентироваться сложно?