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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
7.3 445 оценок

Стало известно точное время выхода Assassin's Creed: Mirage

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monk70
Новости

Новая игра Ubisoft, Assassin's Creed Mirage, приближается к своему выходу 5 октября. Игра обещает перенести игроков обратно в Багдад 9-го века в роли Басима ибн Исхака, который был одним из второстепенных персонажей в Assassin's Creed Valhalla. Действие игры происходит за 12 лет до событий Assassin’s Creed Valhalla, где можно было наблюдать за гораздо более опытным Басимом.

Компания подготовила специальное изображение, демонстрирующие точное время релиза игры на разных платформах и в разных часовых поясах. В России выход состоится 5 октября в 00:00 МСК на консолях и двумя часами позднее (02:00 МСК) на ПК.

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Комментарии: 22
Ваш комментарий
ilyakingcud

А что это Москва на карте есть?Я думал сейчас все разработчики делают вид, что РФ не существует

15
Zelder_200

Говорят уже убрали Мск.

1
BDmitriy Zelder_200

Поменяли на Киев?

0
tesla707

когда володя перестанет существовать, тогда и РФ появится на картах.

-2
Sorento NSK BDmitriy

Никто не знает что это такое вообще)

0
BDmitriy Sorento NSK

А ведь правда поменяли)

Спойлер
0
Glodus Muspell

2 часа экслюзивности на консолях. Это удар в спину

1
Oscilograf

за то потом им всё равно придется играть на консолях... а люди будут играть на пк.

0
Baldurs Gate 3 шит игра Oscilograf

на низко-средне настройках причём))

-1
Миханик Шестеренкин Baldurs Gate 3 шит игра

Можно подумать ты будешь играть на ультрах? В лучшем случае на средних и 40фпс

0
Baldurs Gate 3 шит игра Миханик Шестеренкин

играю всё ультра 60+ фпс (кроме рдр2) , а что?

0
Ang Dark Baldurs Gate 3 шит игра

Требования не будут выше той-же Вальгалы.... если она работала, эта подавно заработает... Плюс , если, в игре появится та-ж технология FSR3, то она даст буст старым картам... т.ч. даже при средних , можно будет выдавить хотя-бы 35+ фпс даже на ведрах...

1
ArXaHgEL17

Что? о_О вы тоже это видите? на карте релиза есть МОСКВА!

1
BDmitriy

Ниже скинул карту, Москвы там нет. Угадай, какой город теперь там указан)

0
Imnogamer BDmitriy

Это издевайка форменная. Юбикам проблем мало..

0
Imnogamer

Очередной Мокасин. Хоть сеттинг не про вайкингс, уже радует.

0
KANSERVATOR

А почему не указали время зеленых? или из-за денювы ориентироваться сложно?

-1