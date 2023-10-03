на главную
об игре
Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
7.3 443 оценки

Стартовала предзагрузка Assassin's Creed Mirage

©
butcher69
Новости

Для тех, кто сделал предзаказ на Assassin's Creed Mirage, уже доступна предварительная загрузка игры. Ее можно загрузить на всех платформах, на которых она будет выпущена.

Размер загрузки игры на PS5 составляет чуть больше 31 ГБ, а на PC потребуется 38 ГБ.

Сюжет игры расскажет о Басиме, ассасине, впервые появившемся в Valhalla. Игрокам предстоит исследовать Багдад девятого века и его окрестности.

Assassin's Creed Mirage выйдет 5 октября на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

14
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
ilyakingcud

оо неплохо неплохо, поиграю в выходные)

3
Дмитрий Добрый Вечер

Денува эта сраная там будет?)

1
Baldurs Gate 3 шит игра

денег на игрушку не дали?

-13
Adalat

100%

3
ilyakingcud

посмотрел сейчас в библиотеке эпик геймса, вроде нет

2
Дмитрий Добрый Вечер Baldurs Gate 3 шит игра

Не, ты чего мамка же не даёт, ток на сиги и жвачку максимум. Работать не хочу, майнкрафт мАя ЖИЗНЬ!

Откуда такие как ты пиз*аумные появляются? Нормальный задал вопрос, дай нормальный ответ, нет ответа иди в другую ветку разговора.

6
Дмитрий Добрый Вечер ilyakingcud

Если так, то и правда можно подумывать взять. Но сначало протестим на стримерах)

4
Goldmount

Ещё вчера уже скачал

1
MeduzaRUS

Почему в стиме нельзя сразу выпустить, это же бабло!

1
ilyakingcud

Плюс плюс. Пришлось из за этого мучаться и покупать в эпике

0
attic90 ilyakingcud

Думаю в Юбисофт Коннект проще всего купить + за 100 поинтов скидку на 20% сразу активировать.

0
answerx32

Стим много комиссии просит. Наверное юбики не хотят ее платить, особенно когда у них есть собственный магазин и когда эпики просят меньше.

0