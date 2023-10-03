Стартовала предзагрузка Assassin's Creed Mirage

Для тех, кто сделал предзаказ на Assassin's Creed Mirage, уже доступна предварительная загрузка игры. Ее можно загрузить на всех платформах, на которых она будет выпущена.
Размер загрузки игры на PS5 составляет чуть больше 31 ГБ, а на PC потребуется 38 ГБ.
Сюжет игры расскажет о Басиме, ассасине, впервые появившемся в Valhalla. Игрокам предстоит исследовать Багдад девятого века и его окрестности.
Assassin's Creed Mirage выйдет 5 октября на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
оо неплохо неплохо, поиграю в выходные)
Денува эта сраная там будет?)
денег на игрушку не дали?
100%
посмотрел сейчас в библиотеке эпик геймса, вроде нет
Не, ты чего мамка же не даёт, ток на сиги и жвачку максимум. Работать не хочу, майнкрафт мАя ЖИЗНЬ!
Откуда такие как ты пиз*аумные появляются? Нормальный задал вопрос, дай нормальный ответ, нет ответа иди в другую ветку разговора.
Если так, то и правда можно подумывать взять. Но сначало протестим на стримерах)
Ещё вчера уже скачал
Почему в стиме нельзя сразу выпустить, это же бабло!
Плюс плюс. Пришлось из за этого мучаться и покупать в эпике
Думаю в Юбисофт Коннект проще всего купить + за 100 поинтов скидку на 20% сразу активировать.
Стим много комиссии просит. Наверное юбики не хотят ее платить, особенно когда у них есть собственный магазин и когда эпики просят меньше.