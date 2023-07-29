Судя по тестам, на полное прохождение Assassin's Creed Mirage уйдёт 30 часов

В интервью, опубликованном ведущим продюсером Assassin's Creed Mirage Фабианом Саламоном, говорится, что во время самых последних игровых тестов нового приключения Ubisoft, на прохождение тестеры затрачивали среднем около 20-24 часов, с пиками до 30 часов для полного прохождения и 20 часов для истории.
Эти заявления сделаны через десять месяцев после предыдущего заявления Стефана Будона, креативного директора, который заявил, что на завершение Assassin's Creed Mirage уйдет от 15 до 20 часов. Давайте предположим, что эта оценка была консервативной или что фактическое содержание игры увеличилось за несколько месяцев.
С самого начала было известно, что Assassin's Creed Mirage не будет большой ролевой игрой с открытым миром и десятками часов геймплея. Это более сдержанное приключение, соответствующее таким играм, как Unity и Revelations.
После экзов сони с шикарными сюжетами как -то не тянет 30 часов в атсосин играть, где сюжет давно чисто для галочки прикручен.
О! Старый клоун ПГ вернулся, повесели нас теперь до следующего бана.
Однообразных миссий, очередных вышек, точек интереса похожие одна на другую как буд-то с конвеера клонированных идей бездарного квестодела, и прочих не менее захватывающих вещей которые мы уже сто раз видели в играй от студии убейнахинтерескиграмсофт.
Нет, 30 часов на сюжетку. А с тем, что ты перечислил, будет 300 часов.
А где не однообразные миссии? во многих ( беру в учет крупные игры сейчас) это как раз беги туда убей тех , потом туда убей тех или бегай на побегушках с точки а в точку б с инфой какой и т.д миссии такого плана идут )
Это же убейсофт, там даже сюжетки не блещут оригинальностью.