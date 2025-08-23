Ubisoft анонсировала бесплатное дополнение для Assassin's Creed Mirage

Компания Ubisoft только что анонсировала бесплатное обновление для Assassin’s Creed Mirage, в котором будет представлена новая история с несколькими миссиями, действие которых происходит в совершенно новом месте, улучшения игрового процесса и многое другое.
Новая история будет разворачиваться в IX веке в городе Аль-Ула в Саудовской Аравии. Аль-Ула находится в нескольких тысячах километров от Багдада, где происходили события ранее, но атмосфера в этих городах будет схожей.
Что именно будет в новой истории, пока неизвестно, но, если следовать традиции, DLC для Assassin’s Creed всегда имеют мифический сюжет.
В одном из предыдущих отчетов сообщалось, что Ubisoft заключила сделку с саудовской компанией Savvy Games Group. В отчете также указывалось, что инвестиционная компания профинансирует Ubisoft для создания DLC для Assassin’s Creed Mirage, события которого будут разворачиваться в Саудовской Аравии.
Благодаря бесплатным DLC и обновлениям можно ожидать роста интереса к игре и ее доступности для новой аудитории в Саудовской Аравии. Если все пойдет хорошо, в будущем могут появиться и другие игры серии Assassin's Creed, действие которых будет происходить на Ближнем Востоке.
Интересно, для "провальной" игры, как считают тут на ПГ, еще и бесплатное дополнение выпустят
7.2 оценка пользователей, в смысле провальная?
Ну я о том что много кто на PG считает эту игру провальной. Я конечно с ними не согласен. Под каждой новостью в комментах пишут это, и говорят что игра фигня
Тут любая игра г@вно...
// Дмитрий Брегадзе
Видно очень маленькая допка раз бесплатно.
Саудовская Аравия оплатила dlc может поэтому бесплатное
Единственное dlc к ассасинам, которое мне понравилось, это где Эйвор встречает Кассандру. Нереально красивый остров, шикарно поставленный бой в кат-сцене и действительно интересное взаимодействие персонажей. Было так забавно наблюдать, как они меряются крутизной и эго весь сюжет. Жаль, так и не поцеловались в конце( А все остальные аддоны это тупая зачистка еще нескольких аванпостов с рудиментарным и скучным сюжетом.
Еще очень печально, что убисофт полностью забили на современную линию сюжета - и это после такого интригующего финала с Басимом в вальгалле. Получается, уже две игры никак не двигают глобальную историю. Творческая импотенция.
Странное решение, учитывая, что есть проект новее
Почему этого раньше они не сделали? Долго молчали)))
так а когда выходит то?