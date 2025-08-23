Ubisoft анонсировала бесплатное дополнение для Assassin's Creed Mirage

Компания Ubisoft только что анонсировала бесплатное обновление для Assassin’s Creed Mirage, в котором будет представлена новая история с несколькими миссиями, действие которых происходит в совершенно новом месте, улучшения игрового процесса и многое другое.

Новая история будет разворачиваться в IX веке в городе Аль-Ула в Саудовской Аравии. Аль-Ула находится в нескольких тысячах километров от Багдада, где происходили события ранее, но атмосфера в этих городах будет схожей.

Что именно будет в новой истории, пока неизвестно, но, если следовать традиции, DLC для Assassin’s Creed всегда имеют мифический сюжет.

В одном из предыдущих отчетов сообщалось, что Ubisoft заключила сделку с саудовской компанией Savvy Games Group. В отчете также указывалось, что инвестиционная компания профинансирует Ubisoft для создания DLC для Assassin’s Creed Mirage, события которого будут разворачиваться в Саудовской Аравии.

Благодаря бесплатным DLC и обновлениям можно ожидать роста интереса к игре и ее доступности для новой аудитории в Саудовской Аравии. Если все пойдет хорошо, в будущем могут появиться и другие игры серии Assassin's Creed, действие которых будет происходить на Ближнем Востоке.