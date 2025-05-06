Ubisoft Brazil намекнула на выход Rainbow 6 Siege, AC Mirage и AC Shadows на Switch 2

Switch 2 будет мощнее своей предшественницы, а это значит, что на ней появится больше игр от сторонних разработчиков. Некоторые из этих игр были представлены на Switch 2 Direct, в том числе Borderlands 4, Cyberpunk 2077 и Elden Ring. Тогда же Ubisoft сообщила, что на Switch 2 выйдет Star Wars Outlaws, а теперь, по всей видимости, студия намекает на то, что для следующей консоли Nintendo готовится еще несколько игр.

На прошлой неделе Ubisoft Brazil обратилась к сообществу с прямым вопросом о том, какие игры из ассортимента Ubisoft они хотели бы видеть на Switch 2. Сообщение сопровождается постером с изображением четырех игр: уже упомянутой Star Wars Outlaws, Assassin's Creed Shadows (недавно получила рейтинг PEGI для Switch 2), а также Rainbow Six Siege и Assassin's Creed Mirage.

Этим опросом Ubisoft явно намекает на то, что для Nintendo Switch 2 готовится еще несколько крупных игр. Таким образом, новая система может стать для поклонников Assassin's Creed и Rainbow Six воротами в совершенно новые миры Ubisoft.

Разумеется, это нельзя назвать 100%-ым подтверждением, что указанные игры появятся на новой Nintendo, однако поверить в то, что они попали на изображение случайно, тоже трудно.