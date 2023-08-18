Ubisoft и Pure Arts анонсировали фигурку Басима из Assassin's Creed Mirage по цене $899

В рамках сотрудничества между компаниями PureArts и Ubisoft создается еще одна фигурка по Assassin's Creed и ее дизайн основан на Assassin's Creed Mirage. Фигурка с изображением Басима, главного героя Assassin's Creed Mirage, выполненная в масштабе 1/4, войдет в линейку Animus Scale. Сам Басим изображен в позе, характерной для ассасинов из предыдущих игр серии.
В комплект поставки фигурки входят два сменных основания и копия перстня Басима, которая доступна только в эксклюзивном издании PureArts. Эксклюзивное издание PureArts (включающее металлический перстень) будет выпущено в количестве 250 экземпляров, тогда как тираж стандартного издания составит 2 250 экземпляров.
Прием предварительных заказов на статуэтку уже открыт, а сама фигурка будет продаваться по цене 899 долларов. Начало продаж запланировано на 3-й квартал 2024 года.
Assassin's Creed Mirage выйдет 5 октября на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и PC.
Они ошиблись с образом ,не на таких фигурках зарабатывают .
Раздевается?
За такие деньги следовало бы xD