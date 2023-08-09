Ubisoft опровергла информацию, что в Assassin's Creed Mirage будет платная подписка ©

Ubisoft заявила, что в Assassin’s Creed Mirage не будет иметь функций микротранзакций, таких как модель подписки или обновления для блокировки рекламы, но что она будет содержать косметические наборы для покупки. Поскольку дата выхода Assassin’s Creed Mirage не за горами, стелс-игра продолжает появляться в региональных рейтингах, и Ubisoft обратила внимание на микротранзакции в полной версии Assassin’s Creed Mirage.

После путаницы вокруг рейтинга Assassin’s Creed Mirage в Германии многие думали, что в игре будет обширный набор микротранзакций, представитель Ubisoft рассказал, чего ожидать от полной версии игры. Это уже второй раз, когда описание рейтинга было перепутано после примечания Assassin’s Creed Mirage «настоящая азартная игра».

«Мы хотели внести некоторые пояснения в связи с рейтингом Assassin’s Creed Mirage в Германии», — говорит «UbiWaldo» из Ubisoft.

«Игра не включает в себя какую-либо специальную модель подписки и не содержит какой-либо формы рекламы, кроме традиционных внутриигровых новостей, предлагающих информацию об AC Mirage и франшизе AC», — сказал представитель Ubisoft в Discord. «Некоторые дополнительные косметические наборы можно будет приобрести непосредственно в собственных магазинах при запуске, но мы поделимся ими в ближайшие недели»

По крайней мере, мы знаем, что косметика персонажей будет в Assassin’s Creed Mirage, но перевод немецкого рейтинга, в котором упоминаются подписки и обновления, которые, по-видимому, отключают рекламу, похоже, был неправильно истолкован.

После самостоятельного просмотра и перевода рейтинга становится ясно, что на самом деле в Mirage не говорится, что она будет включать модель подписки и обновления для блокировки рекламы, но вместо этого это типы внутриигровых покупок, которые в общем могут появляться в видеоиграх.

«Внутриигровые покупки: в игре есть возможность приобрести дополнительный контент напрямую», — говорится в переводе рейтинга на немецком языке. «Часто это небольшие дополнительные предметы, обеспечивающие большее разнообразие в ходе игры, такие как «бонусные уровни», «скины» (наряды для игровых персонажей), виртуальные монеты и другие формы внутриигровой валюты, подписки и улучшения (например, чтобы отключить рекламу)».

Строки «часто» и «такие, как» указывают на то, что немецкий рейтинг просто описывает типы микротранзакций, которые могут быть в видеоиграх, а не те, которые будут конкретно в Mirage. Итак, после некоторого замешательства Ubisoft подтвердила, что упомянутые модели подписки и блокировщики рекламы в игре вообще не будут присутствовать в Mirage.