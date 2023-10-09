Ubisoft планирует добавить опцию отключения хроматической аберрации в Assassin's Creed: Mirage

Благодаря тому, что Assassin's Creed: Mirage уже доступна, многие игроки уже отправились за приключениями в Багдад, но есть одно маленькое но - хроматическая аберрация, которая раздражает многих. Этот фильтр присутствует во многих играх, но обычно его можно просто отключить или включить, однако, в Assassin's Creed: Mirage такой возможности, к сожалению, нет.
Хорошей новостью является то, что Ubisoft подтвердила, что рассматривает возможность добавления в Assassin's Creed: Mirage параметра отключения хроматической аберрации, о чем было заявлено в официальном Discord игры.
Для тех, кто играет на ПК, уже существует мод, полностью убирающий хроматическую аберрацию, но на консолях все зависит от разработчика. Для сравнения можно посмотреть на включенный и выключенный эффект:
Если вы хотите скачать мод, то он доступен для скачивания на сайте Nexus Mods. Для работы мод требует Cheat Engine 7.5. Более подробная информация доступна по ссылке.
Assassin's Creed: Mirage уже доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series S|X.
"investigating" это ни разу не "планирует добавить". Это, скорее, похоже на:
Ну я даже не знаю. Такое впечатление что они первый раз игру разрабатывают. Что, на протяжении всей разработки ни у кого не возник вопрос, А можно ли эту хрень выключить? Ну как так? Ну давайте тогда еще не откючаемое размытие в движении сделаем и FOV на 40 сделаем без ползунка. Ну вроде уже лет 10-15 это стандартные вещи. Ну слов нет просто, одни эмоции.
Там балом правят в основном перевёрнутые дегенераты, набранные по гендерной квоте.
Возможно. Я жду когда Юби уже схлопнется и начнет распродавать свои бренды как THQ когда то. Сами они, судя по всему, ничего уже сделать не могут.
Дауны из убейсофт только планируют....
Нормальные разрабы, сразу думают и предоставляют возможность выбора, как минимум.
для тех, кто не хочет юзать cheatengine можно просто в exe файле отключить. открываем exe файл любым hex редактором. находим "80 79 32 00 75 4E" и меняем на " 80 79 32 01 75 4E"
Норм.
Ну уж извольте
Странно что не платным DLC они эту возможность добавляют))))))))))