Ubisoft подробнее рассказала про новые игровые возможности в Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory

Ubisoft объявила, что Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory станет доступна бесплатно всем игрокам с 18 ноября. Дополнение принесёт целый ряд игровых нововведений и технических улучшений, которые обещают значительно преобразить игровой процесс игры, выпущенной в 2023 году.

Среди основных нововведений игрового процесса выделяется система свободных прыжков, позволяющая игрокам выполнять прыжки вручную и сочетать акробатические движения с полной свободой, без необходимости использования специальных опор. Эта функция дополнена новой «современной» системой управления, разработанной для того, чтобы сделать перемещение по крышам Багдада более плавным и интуитивно понятным.

Особое внимание было уделено механике паркура: прыжки в стороны и назад были существенно изменены. Теперь Басим может выполнять их даже без надёжной опоры, что обеспечивает более естественные движения и игровой процесс, напоминающий ранние игры серии, где паркур был центральным элементом.

У главного героя также появится новая способность, позволяющая ему одновременно использовать все модификации 1-го уровня. Кроме того, все инструменты в игре получат улучшения 3-го уровня, включая взрывные метательные ножи, едкие дымовые шашки, способные растворять тела, дротики, пробивающие тяжёлую броню, и ловушки, способные свести с ума ближайших врагов.

Долина памяти выйдет вместе с масштабным обновлением, которое добавит функции, давно ожидаемые сообществом. Игроки наконец-то смогут переигрывать ранее пройденные миссии и получать доступ к режиму «Новая игра +» после завершения основной кампании.

Для поклонников, жаждущих дополнительных испытаний, Ubisoft добавит новые уровни сложности: «Закалённый убийца» и «Абсолютный убийца». Для самых смелых также будет доступна возможность окончательной смерти, а тем, кто преодолеет эти экстремальные испытания, будут предложены эксклюзивные награды.

Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory представляет собой значительный шаг вперёд для игры, стремившейся вернуться к истокам франшизы, предлагая набор инструментов и возможностей, которые могут значительно продлить её существование.