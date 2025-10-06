Ubisoft показала дополнение Valley of Memory для Assassin's Creed Mirage - релиз в ноябре

Новое бесплатное дополнение для Assassin’s Creed Mirage под названием Valley of Memory было анонсировано в новом трейлере и с датой выхода в ноябре.

В рамках прямой трансляции был представлен полный обзор бесплатного дополнения Assassin’s Creed Mirage: Valley of Memory. Басим возвращается, чтобы узнать больше о своём прошлом, в частности, о давно потерянном отце Исхаке. Действие происходит в Аль-Уле, где история Басима продолжается с новым контентом и новой картой. Более того, у дополнения теперь есть дата выхода: 18 ноября 2025 года.

В игре есть множество новых зон для исследования, включая городской центр Аль-Улы, а также живописный оазис неподалёку. Ваше путешествие приведёт вас в некрополи Хегры, и разработчики предупреждают, что чем дальше вы будете удаляться от Аль-Улы и его центрального оазиса, тем опаснее будет становиться ситуация, ведь Басиму придётся отбиваться от разбойников и их бесстрашного предводителя Абиса. Появятся новые побочные задания, включая паркур-испытания.