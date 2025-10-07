ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed Mirage 05.10.2023
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
7.2 1 749 оценок

Ubisoft показала скриншоты и концепт-арты дополнения Valley of Memory для Assassin's Creed: Mirage

AceTheKing
Компания Ubisoft представила скриншоты и концепт-арты предстоящего бесплатного дополнения Valley of Memory для Assassin’s Creed: Mirage.

Ubisoft показала дополнение Valley of Memory для Assassin's Creed Mirage - релиз в ноябре

В этом DLC игрокам предстоит помочь Басиму в поисках его давно исчезнувшего отца. Сюжет приведёт героя в оазис Аль-Улу - загадочное место, известное своими древними гробницами и наскальными росписями. Отец персонажа уже упоминался в Assassin’s Creed: Mirage и Assassin’s Creed: Valhalla - известно, что он покинул сына, когда тому было семь лет, однако причины этого поступка до сих пор остаются тайной. Дополнение обещает раскрыть ключевые детали этой истории.

Прохождение дополнения займёт около шести часов, а его релиз состоится 18 ноября 2025 года.

