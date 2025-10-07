Ubisoft показала скриншоты и концепт-арты дополнения Valley of Memory для Assassin's Creed: Mirage

Компания Ubisoft представила скриншоты и концепт-арты предстоящего бесплатного дополнения Valley of Memory для Assassin’s Creed: Mirage.

В этом DLC игрокам предстоит помочь Басиму в поисках его давно исчезнувшего отца. Сюжет приведёт героя в оазис Аль-Улу - загадочное место, известное своими древними гробницами и наскальными росписями. Отец персонажа уже упоминался в Assassin’s Creed: Mirage и Assassin’s Creed: Valhalla - известно, что он покинул сына, когда тому было семь лет, однако причины этого поступка до сих пор остаются тайной. Дополнение обещает раскрыть ключевые детали этой истории.

Прохождение дополнения займёт около шести часов, а его релиз состоится 18 ноября 2025 года.