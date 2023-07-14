Assassin's Creed: Mirage 12.10.2023
7.4 372 оценки

Ubisoft представила футболку с тактильной отдачей

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Atomicbarrel
Новости

К предстоящей игре Assassin's Creed: Mirage компания Ubisoft представила футболку с тактильной отдачей.

При сотрудничестве с OWO, Ubisoft предоставляет возможность больше вжиться в роль Басима, главного героя предстоящей игры и ощутить все получаемые удары на пару с героем. Вместе с футболкой будет предоставлен код активации игры. Дата старта продаж пока неизвестна.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Moridine

Трусы когда?

6
joe192

Трусы надо не только с тактильной отдачей, но и с фаллосом, чтобы игроки чувствовали, как Юбисофт их имеет.

4
Magnusss joe192

ваши фетиши да :)

0
Artery Kaulitz

Чувак, который неудачно прыгнул и застрял в текстурах:

3
kula77713

Когда выпустят пните

0