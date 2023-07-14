Ubisoft представила футболку с тактильной отдачей ©

К предстоящей игре Assassin's Creed: Mirage компания Ubisoft представила футболку с тактильной отдачей.

При сотрудничестве с OWO, Ubisoft предоставляет возможность больше вжиться в роль Басима, главного героя предстоящей игры и ощутить все получаемые удары на пару с героем. Вместе с футболкой будет предоставлен код активации игры. Дата старта продаж пока неизвестна.