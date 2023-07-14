К предстоящей игре Assassin's Creed: Mirage компания Ubisoft представила футболку с тактильной отдачей.
При сотрудничестве с OWO, Ubisoft предоставляет возможность больше вжиться в роль Басима, главного героя предстоящей игры и ощутить все получаемые удары на пару с героем. Вместе с футболкой будет предоставлен код активации игры. Дата старта продаж пока неизвестна.
Трусы когда?
Трусы надо не только с тактильной отдачей, но и с фаллосом, чтобы игроки чувствовали, как Юбисофт их имеет.
ваши фетиши да :)
Чувак, который неудачно прыгнул и застрял в текстурах:
Когда выпустят пните