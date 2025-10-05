Ubisoft представила тизер дополнения Valley of Memory для Assassin's Creed Mirage

Мы уже знали, что Assassin's Creed Mirage получит новый бесплатный контент в этом году, что стало неожиданностью, учитывая, что игре уже два года. Теперь официально: Valley of Memory — новое бесплатное дополнение к Assassin's Creed Mirage, которое выйдет этой осенью. Оно предлагает новые миссии, локации и другие новые возможности.

Ubisoft показала короткий тизер-трейлер с Басимом, который прибывает (после долгого путешествия) в Аль-Улу, археологический памятник в Саудовской Аравии. Это отправная точка для бесплатного дополнения.

Полноценный анонс состоится завтра, 6 октября.