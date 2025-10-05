ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed Mirage 05.10.2023
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
7.2 1 744 оценки

Ubisoft представила тизер дополнения Valley of Memory для Assassin's Creed Mirage

monk70 monk70

Мы уже знали, что Assassin's Creed Mirage получит новый бесплатный контент в этом году, что стало неожиданностью, учитывая, что игре уже два года. Теперь официально: Valley of Memory — новое бесплатное дополнение к Assassin's Creed Mirage, которое выйдет этой осенью. Оно предлагает новые миссии, локации и другие новые возможности.

Ubisoft показала короткий тизер-трейлер с Басимом, который прибывает (после долгого путешествия) в Аль-Улу, археологический памятник в Саудовской Аравии. Это отправная точка для бесплатного дополнения.

Полноценный анонс состоится завтра, 6 октября.

Haliburton

Этот кусок кода созданный эффективными менеджерами ещё жив ?

Giggity

Я в эту часть не играл, а что с ней не так, расскажи

akela280 Giggity

По сути это DLC к вальгале с отсылками к первым частям.

WerGC

после теней не показывайте мне это убожество

JackReacher

Mirage - не худшая часть серии, мне нравится ее вайб и не такой огромный мир, уютный Багдад, да и нет дрочева на 200 часов, играть было интересно, хоть и не прошел. Мейби вернусь, когда не во что будет играть.

H-DS

Человек просто выразил свое мнение, к слову довольно положительное, и его тут же закидали какашками))) жесть

Abramski90

Да не плохая игрушка , прошел на релизе,брал офлайн,прошел на раз,и забыл,впринципе не плевался,вполне ок,прошлось быстро! вполне норм!

Пользователь ВКонтакте

// Ilja Zinovjev

Pravdarub

Последняя хорошая часть отсосина.

MrX11

Название большое и красивое но запороли, эх, прости их альтаир и эцио.

