Ubisoft представила тизер дополнения Valley of Memory для Assassin's Creed Mirage

Мы уже знали, что Assassin's Creed Mirage получит новый бесплатный контент в этом году, что стало неожиданностью, учитывая, что игре уже два года. Теперь официально: Valley of Memory — новое бесплатное дополнение к Assassin's Creed Mirage, которое выйдет этой осенью. Оно предлагает новые миссии, локации и другие новые возможности.
Ubisoft показала короткий тизер-трейлер с Басимом, который прибывает (после долгого путешествия) в Аль-Улу, археологический памятник в Саудовской Аравии. Это отправная точка для бесплатного дополнения.
Полноценный анонс состоится завтра, 6 октября.
Этот кусок кода созданный эффективными менеджерами ещё жив ?
Я в эту часть не играл, а что с ней не так, расскажи
По сути это DLC к вальгале с отсылками к первым частям.
после теней не показывайте мне это убожество
Mirage - не худшая часть серии, мне нравится ее вайб и не такой огромный мир, уютный Багдад, да и нет дрочева на 200 часов, играть было интересно, хоть и не прошел. Мейби вернусь, когда не во что будет играть.
Человек просто выразил свое мнение, к слову довольно положительное, и его тут же закидали какашками))) жесть
Да не плохая игрушка , прошел на релизе,брал офлайн,прошел на раз,и забыл,впринципе не плевался,вполне ок,прошлось быстро! вполне норм!
// Ilja Zinovjev
Последняя хорошая часть отсосина.
Название большое и красивое но запороли, эх, прости их альтаир и эцио.