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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
7 690 оценок

Ubisoft прислушалась и удалит хроматическую аберрацию из Assassin's Creed Mirage в следующем обновлении

butcher69
Новости

Самая спорная графическая настройка Assassin's Creed Mirage будет удалена для всех игроков игры в октябре 2023 года, но у вас останется возможность включить ее снова. Ubisoft заявила, что прислушалась к отзывам и уберет хроматические аберрации из виртуального Багдада IX века.

Игроки неплохо отреагировали на меньшие масштабы Mirage, но визуальные настройки хроматической аберрации, которые навязываются каждому игроку, не вызвали восторга. Хроматическая аберрация - это реальный побочный эффект некоторых объективов камер, но Ubisoft включила ее в качестве обязательного визуального эффекта в Assassin's Creed Mirage. Он имитирует прохождение лучей света через объектив камеры, искажая визуальное восприятие и цвета краев в некоторых частях изображения.

После того как многие издания и игроки стали жаловаться, эта проблема попала в поле зрения Ubisoft. По словам члена команды сообщества AC "Waldo" на официальном форуме Assassin's Creed Discord, Ubisoft "работает над тем, чтобы учесть ваши замечания по поводу хроматической аберрации в игре".

В предстоящем обновлении, которое выйдет в конце месяца, хроматическая аберрация будет отключена по умолчанию на всех платформах, и у вас будет возможность активировать/деактивировать эту функцию в специальном меню.

Хорошие новости. Если вам нравится эта функция, вы можете включить ее обратно, но скоро она будет отключена по умолчанию для всех, чего многие требуют с момента выхода игры.

-7
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Gector17792020

и еще удалите защиту

2
Abarmot90

Ubisoft НЕ удаляет из своих проектов Denuvo Anti-Tamper+VMProtect DRM

1
dostalker Abarmot90

почему?

0
Abarmot90 dostalker

У них контракты на неопределенное время(пожизненно)

0
darkevil555

у меня нет фон музыки в мире

1
Shеpard

Ну а что ещё этим криворуким из юбисофта остаётся после того, как обычные фанаты для фанатов уже создали мод, убирающий это непотребство.

0
Insid3ad

100% они ещё и сами ничего делать не будут, просто этот мод используют)

0
РикоЧико

Тоже не любитель этой функции. Не помню чтобы где-то включенной оставлял.

0
РикоЧико

Тоже не любитель этой функции. Не помню чтобы где-то включенной оставлял.

0
bysaturn

Нафига это нужно, если это считается дефектом линз

0
-Zion-

Прост реализовано плохо.

2
-Zion-

Оперативно.

0