Ubisoft прислушалась и удалит хроматическую аберрацию из Assassin's Creed Mirage в следующем обновлении

Самая спорная графическая настройка Assassin's Creed Mirage будет удалена для всех игроков игры в октябре 2023 года, но у вас останется возможность включить ее снова. Ubisoft заявила, что прислушалась к отзывам и уберет хроматические аберрации из виртуального Багдада IX века.
Игроки неплохо отреагировали на меньшие масштабы Mirage, но визуальные настройки хроматической аберрации, которые навязываются каждому игроку, не вызвали восторга. Хроматическая аберрация - это реальный побочный эффект некоторых объективов камер, но Ubisoft включила ее в качестве обязательного визуального эффекта в Assassin's Creed Mirage. Он имитирует прохождение лучей света через объектив камеры, искажая визуальное восприятие и цвета краев в некоторых частях изображения.
После того как многие издания и игроки стали жаловаться, эта проблема попала в поле зрения Ubisoft. По словам члена команды сообщества AC "Waldo" на официальном форуме Assassin's Creed Discord, Ubisoft "работает над тем, чтобы учесть ваши замечания по поводу хроматической аберрации в игре".
В предстоящем обновлении, которое выйдет в конце месяца, хроматическая аберрация будет отключена по умолчанию на всех платформах, и у вас будет возможность активировать/деактивировать эту функцию в специальном меню.
Хорошие новости. Если вам нравится эта функция, вы можете включить ее обратно, но скоро она будет отключена по умолчанию для всех, чего многие требуют с момента выхода игры.
и еще удалите защиту
Ubisoft НЕ удаляет из своих проектов Denuvo Anti-Tamper+VMProtect DRM
почему?
У них контракты на неопределенное время(пожизненно)
у меня нет фон музыки в мире
Ну а что ещё этим криворуким из юбисофта остаётся после того, как обычные фанаты для фанатов уже создали мод, убирающий это непотребство.
100% они ещё и сами ничего делать не будут, просто этот мод используют)
Тоже не любитель этой функции. Не помню чтобы где-то включенной оставлял.
Тоже не любитель этой функции. Не помню чтобы где-то включенной оставлял.
Нафига это нужно, если это считается дефектом линз
Прост реализовано плохо.
Оперативно.